La città diventa "patria" del fumetto e dei games, al via il Festival “Cartoon Club”

I "diritti negati" saranno il filo conduttore della 39esima edizione del Festival Cartoon Club, la manifestazione riminese dedicata ai fumetti, all’animazione e ai games, in programma da lunedì 10 a doemenica 16 luglio.

Sette giorni di proiezioni, incontri con gli autori ed eventi, che faranno tappa in alcune delle location più belle e suggestive della città: dalla Piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio, da piazza Malatesta all’Arena Francesca da Rimini, passando per Piazzale Fellini, la Biblioteca Gambalunga’, la Corte degli Agostiniani, i Musei della Città e Augeo Art space. Rimini è pronta ad accogliere appassionati provenienti da tutto il Paese insieme a 70 grandi ospiti italiani e 30 internazionali.

Il tema dell'edizione 2023, quello dei "diritti negati", intende suscitare una profonda riflessione sulle violazioni e negazioni dei diritti umani, ponendo particolare enfasi sulle sfide e le difficoltà affrontate dalle vittime, che spesso vengono ignorate o dimenticate. Il Festival affronta così la tematica attraverso la lente dei fumetti e dei cartoni animati, utilizzando mostre, proiezioni e una tavola rotonda a tema.

I concorsi

Nell'ambito della rassegna saranno inoltre assegnati il Premio Cartoon Club (dedicato ai film d’animazione prodotti da registi professionisti e case di produzione italiane ed estere), il Premio Signor Rossi (dedicato ai film d’animazione prodotti da studenti di scuole d’animazione italiane ed estere), il Premio Cartoon Junior (per i cortometraggi realizzati dai bambini nei laboratori di cinema d’animazione svolti nelle scuole elementari e medie), il Premio Cartoon Kids (per i film d’animazione destinati a un pubblico fra i 5 e gli 11 anni), il Premio "Franco Fossati" (dedicato alle opere originali di saggistica e critica del fumetto di autori italiani pubblicate nel biennio 2022/2023), il Premio Fede a strisce "Famiglia Ramberti" dedicato alle opere a fumetti di ispirazione cristiana, il Premio Cartoon Club per l'Ambiente.

Una lunga settimana di eventi

Ricca, come sempre, la programmazione di eventi in programma a Cartoon Club.

Tra le location che ospiteranno le varie iniziative, ci saranno all’Arena Francesca da Rimini:

Lunedì 10 luglio (ore 21:00): “Allegro non troppo: parole, disegni e musica con Petra Magoni"

(ore 21:00): Martedì 11 luglio (ore 21:00): "Furti d'arte nei fumetti e nel cinema d'animazione" , approfondimento a cura di Alessandro Giovanardi e Davide Barzi

(ore 21:00): , approfondimento a cura di Alessandro Giovanardi e Davide Barzi Mercoledì 12 luglio (ore 21:00): “Arriva la Pimpa”, incontro, animazione e proiezione per bambini con l’inconfondibile cagnolina a pois rossi. Tutti i bambini avranno la possibilità di trasformarsi in Pimpa

(ore 21:00): incontro, animazione e proiezione per bambini con l’inconfondibile cagnolina a pois rossi. Tutti i bambini avranno la possibilità di trasformarsi in Pimpa Giovedì 13 luglio (ore 21:00): "Allegro ma non troppo" : un’occasione unica per esplorare il mondo di Davide Toffolo, celebre autore di fumetti e frontman dei Tre allegri ragazzi morti

(ore 21:00): : un’occasione unica per esplorare il mondo di Davide Toffolo, celebre autore di fumetti e frontman dei Venerdì 14 luglio (ore 21:00): "La moda a strisce. L'influenza del fumetto e del cartoon nel fashion design" : l’esperta di moda Sabrina Foschini, insieme a Loris Cantarelli, direttore editoriale di Fumo di China e Luca Panzieri di Epicos Cosplay accompagneranno il pubblico nella scoperta del rapporto tra moda, cartoni animati, fumetti e cosplay, tra l'arte visiva e l'arte del costume

(ore 21:00): : l’esperta di moda Sabrina Foschini, insieme a Loris Cantarelli, direttore editoriale di Fumo di China e Luca Panzieri di Epicos Cosplay accompagneranno il pubblico nella scoperta del rapporto tra moda, cartoni animati, fumetti e cosplay, tra l'arte visiva e l'arte del costume Sabato 15 luglio (ore 21:00): serata di proiezione con i film che le giurie del Festival hanno selezionato per concorrere al Premio Cartoon Club e al Premio Signor Rossi

(ore 21:00): con i film che le giurie del Festival hanno selezionato per concorrere al Premio Cartoon Club e al Premio Signor Rossi Domenica 16 luglio (ore 21:00): gran finale con "Basito Fest 2023", serata che unisce cinema d’animazione, fumetto, musica e letteratura grazie al gruppo di artisti che realizza la fanzin Basito

Alla Corte degli Agostiniani alle ore 21:15:

Giovedì 13 luglio proiezione “Mavka e la foresta incantata” . Il Festival assegna il premio al film ucraino che oltre a rappresentare bene gli aspetti ambientali, è una favola tra mito e realtà, realizzata durante il primo anno di guerra in Ucraina

proiezione . Il Festival assegna il premio al film ucraino che oltre a rappresentare bene gli aspetti ambientali, è una favola tra mito e realtà, realizzata durante il primo anno di guerra in Ucraina Venerdì 14 luglio : Clair de Lune , un quintetto di musicisti italiani d'eccellenza, suonerà dal vivo le più belle colonne sonore create dal pianista e compositore Joe Hisaishi per i film del regista giapponese Hayao Miyazaki. Contemporaneamente gli artisti presenti al Festival disegnano dal vivo in omaggio al grande maestro Miyazaki

: , un quintetto di musicisti italiani d'eccellenza, suonerà dal vivo le più belle colonne sonore create dal pianista e compositore Joe Hisaishi Contemporaneamente gli artisti presenti al Festival disegnano dal vivo in omaggio al grande maestro Miyazaki Sabato 15 luglio , consegna del Premio alla Carriera ad Altan e di seguito proiezione del docu-film “Mi chiamo Altan faccio vignette”

, consegna del Premio alla Carriera ad Altan e di seguito proiezione del docu-film “Mi chiamo Altan faccio vignette” Domenica 16 luglio : concerto, "Art Disney Cartoon in orchestra" per rivivere le più belle colonne sonore e canzoni dei cartoni animati Disney.

La Piazza sull'Acqua (parco Marecchia, Borgo San Giuliano) ospiterà invece l'area kids, con i programmi per i più piccoli e le famiglie, tra proiezioni di lungometraggi animati, laboratori creativi e spettacoli.

A partire dalle ore 19:00 animazione con Ludobus Scombussolo, gioco e divertimento per tutti. Incontri con gli autori e proiezioni di film di lungometraggio animati delle ultime stagioni cinematografiche. Conduce le serate Marcello Franca.

Saranno 3 le proiezioni in programma nel fine settimana:

Venerdì 14 luglio (ore 21:30): “I Croods 2 – Una nuova era"

(ore 21:30): Sabato 15 luglio (ore 21:30): “Troppo cattivi”

(ore 21:30): Domenica 16 luglio (ore 21:00): “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni"

In piazza Cavour, venerdì 14 luglio a partire dalle 18:00, farà tappa “Il Mercato dei giochi antichi”: collezionisti e commercianti presentano giochi antichi di vario genere: giochi da tavolo tradizionali, giocattoli vintage, oggetti da collezione e altro ancora.

Riminicomix e Cosplay Convention

A partire da giovedì 13 a domenica 16 luglio, in Piazzale Fellini, tornano la mostra-mercato di fumetti “Riminicomix” (anticipa l’apertura alle ore 16.00 e amplia i suoi spazi espositivi) e la Cosplay Convention, il raduno dei giovani e adulti che impersonano i loro beniamini. Un esercito composto da migliaia di appassionati, provenienti sia dall'Italia che dall'estero, è pronto a dare vita al raduno più numeroso, divertente e colorato dell'estate italiana. Una vera e propria tribù che per l'occasione si trasferisce a Rimini.

Un esercito composto da migliaia di appassionati, provenienti sia dall'Italia che dall'estero, è pronto a dare vita al raduno più numeroso, divertente e colorato dell'estate italiana. Una vera e propria tribù che per l'occasione si trasferisce a Rimini.

Saranno quattro giornate di divertimento assicurato, tra contest per cosplayer professionisti e non, k-pop, j-pop, raduni a tema, con la supervisione e il coordinamento artistico di Epicos, Ocha Caffè Associazione Italia Giappone e K-ble Jungle. Al palco principlae da quest’ anno si affincherà anche un secondo palco dedicato a Youtuber e content creator, tra cui Andrea Lorenzon, noto per il suo canale Carotni Morti, che presenterà che ha decicato proprio a Rimini e DJ Osso, che allieterà i visitatori con la sua happy music”.

Inoltre, per la prima volta sarà allestita un’area interamente dedicata ai giochi da tavolo e a i giochi di ruolo e sarà possibile farsi fotografare a bordo delle repliche delle auto iconiche della cultura pop anni ’80. La programmazione giornaliera avrà inizio alle ore18:00.

Tra le tante novità dell’edizione 2023, il Contest Cosplay: le fotografie più divertenti e creative che testimoniano l’accoglienza della Riviera, di Rimini e del Festival saranno premiate con tanti like e un soggiorno gratuito in città.

Diverse le aree tematiche di RiminiComix:

Selfarea, una zona espositiva dedicata ai talenti emergenti del fumetto e dell’illustrazioni

Scuola di fumetto con workshop gratuiti di cui n.2 di disegno dal vero

Area Cosplay e K-pop, appuntamento con la Cosplay convention

E, come novità di quest’anno anche l’Area dediche (di fronte al palco principale dove si alterneranno gli ospiti del festival per rilasciare dediche, firma copie e incontri con i fan) e il nuovo Palco creator, per raddoppiare l’offerta culturale e di intrattenimento di Rimini Comix

Quest’anno Riminicomix apre la mostra mercato dalle ore 16.00 alle 24.00.

Non mancheranno, come di consueto, gli spettacoli e i concerti sul palco della rotonda Fellini