“Rimini Explorer”, una caccia al tesoro digitale nel cuore della città

Al via la “challenge” Rimini Explorer rivolta ad aspiranti “game designer”: un laboratorio creativo destinato a ragazzi dai 14 ai 18 anni, attraverso il quale ideare, progettare e realizzare una caccia al tesoro ambientata nel centro storico di Rimini.

La caccia al tesoro che verrà realizzata sarà un nuovo strumento per creare un’innovativa forma di narrazione destinata ai giovani, turisti e non, per scoprire giocando la cultura della nostra città.

Gli aspiranti game designer dovranno progettare una caccia al tesoro legata agli aspetti storici, artistici e urbani della città, progettando e realizzando grafica, storytelling e contenuti digitali.

La caccia al tesoro dovrà seguire un tema specifico legato alla città di Rimini.

Durante il laboratorio i partecipanti dovranno: individuare le tappe all’interno del centro storico di Rimini, reperire informazioni storico-artistiche legate ai luoghi scelti, realizzare gli enigmi e le prove che i giocatori dovranno superare per ricevere l’indizio utile ad accedere alla tappa successiva, progettare i contenuti digitali e le pagine web legate a ciascuna tappa

A supportare e guidare i ragazzi ci sarà il team di Nonstudio, una startup romagnola specializzata nella progettazione e sviluppo di videogiochi.

Rimini Explorer è rivolto a giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni che hanno voglia di mettersi in gioco e acquisire competenze digitali, il numero massimo dei partecipanti è di 15 ragazzi.

Per poter partecipare è necessario compilare il form entro 13 settembre 2022 (Rimini Explorer - Laboratorio aperto Rimini Tiberio).

Rimini Explorer prevede 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno ed è gratuito. Le lezioni si terranno negli spazi del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio (via dei Cavalieri 22), mentre il testing verrà realizzato nel centro storico di Rimini.