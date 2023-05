Sergio Casabianca racconta in musica la “Rimini: ieri, oggi e domani”

Venerdì 5 maggio alle ore 21:00, nella prestigiosa cornice del Teatro Galli, andrà in scena “Rimini: ieri, oggi e domani”: uno spettacolo ideato e realizzato dal cantautore Sergio Casabianca, presidente dell’Associazione Sorridolibero APS, insieme ad Aldo Maria Zangheri con l’Associazione Rimini Classica APS e a Marco Baldazzi, e in collaborazione con il Comune di Rimini.

Uno spettacolo pensato per omaggiare la città con una scelta artistica originale e ironica: raccontarla dalle origini al presente, con l’incursione finale in un ipotetico futuro, anche attraverso l’evoluzione nei secoli della musica.

Un viaggio semiserio che prende spunto dalla storia, per sconfinare poi in narrazioni esileranti e surreali grazie alla fantasia di Casabianca, che accompagnerà il pubblico in un’esperienza immersiva tra musica, canzoni, danza, immagini, e divertimento.

Alla parte umoristica sarà affiancata quella musicale vera e propria, con le migliori interpretazioni del Quartetto EOS da Mozart alla contemporaneità, i brani interpretati da Sergio Casabianca, anche con la band delle Gocce, e la partecipazione di numerosi ospiti: Giada Bastoni (soprano), Agnese Contadini (all’arpa), Christian Ermeti ed Elisa Fichi (ballerini), Mauro Montanari (tenore) e le Scuole di Danza: Anca Ardelean - Danza & Musical (coreografie: Giorgia Falcioni) e Kschool A.S.D. (coreografie: Samuel Bartoletti). Sul palco anche le voci del Coro Note In Crescendo Riccione e del Coro liceo Einstein di Rimini Dir F. Pecci.

"Un viaggio per raccontare la storia della nostra città, ma soprattutto gli uomini e le donne che la

abitano: gente dal cuore grande e sempre pronte alla battuta allegra, con lo sguardo al futuro ma con

le radici ancorate nelle tradizioni popolari. Perché la vera risorsa di Rimini», racconta Casabianca,

«sono e saranno sempre le persone che la amano."