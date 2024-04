Fine settimana in musica: proseguono gli appuntamenti con Rimini Jazz Club

Orario non disponibile

Quando Dal 19/04/2024 al 21/04/2024 Orario non disponibile

Nella serata di venerdì 19 aprile (ore 19:00) proseguono gli appuntamenti presso il "Primo Piano" Art Gallery di Rimini, dove la collaborazione con Rimini Jazz Club e Cinema Fulgor fonde linguaggi espressivi e contamina trasversalmente arte, cinema, musica.

Per l'occasione, lo spazio espositivo situato nel centro cittadino (Vicolo San Bernardino, 1), ospiterà il Rocky trio (Massimiliano Rocchetta al piano, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria) in Tributes.

Oltre alle composizioni originali di Massimiliano Rocchetta e agli omaggi contenuti nel disco PianoSoloTrio, in cui vengono rilette alcune partiture da Rossini a Dvo?ák, questo progetto include tributi ad alcuni grandi compositori del novecento. E a cent'anni dalla nascita di Henry Mancini non potrà mancare un omaggio a uno dei compositori più importanti della storia del cinema americano degli anni '60/'70.

Ma non è tutto. D omenica 21 aprile alle ore 17:00 in concerto Mauro Mussoni Limbo trio (Mauro Mussoni contrabbasso, Nico Tangherlini piano, Enrico Smiderle batteria), featuring Nico Gori al sax e clarinetto . Gori è attivo sulla scena italiana e internazionale da oltre vent’anni. E’ stato nominato dalla rivista Jazzit migliore clarinettista italiano e votato dalla rivista americana DownBeat tra i migliori del mondo. Da più di vent’anni collabora stabilmente con Stefano Bollani suonando in molte delle sue formazioni.

Sabato 20 aprile, infine, al "Primo Piano" si inaugura la mostra fotografica di Carmine Stellaccio Naked City, immagini fotografiche realizzate a Rimini concepite come grandi frame di un film composto girovagando nell’area urbana.

Ingresso riservato ai soci