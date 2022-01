In piazzale Fellini si continua a pattinare, la pista sul ghiaccio resta aperta

Anche se le festività natalizie sono terminate, a Rimini c’è ancora una settimana per pattinare a due passi dal mare: è stata infatti prorogata fino a domenica 16 gennaio l’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazzale Fellini, nel cuore di Marina Centro.

Dal 14 gennaio si alza il sipario sul secondo atto della stagione di prosa del Teatro Galli con "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen, per la prima volta rappresentato a teatro in Italia, con la compagnia guidata da Arturo Cirillo, per proseguire poi con Silvio Orlando che calca le scene con lo spettacolo 'La vita davanti a sé' di Romain Gary. Da sabato 15 gennaio parte anche la prevendita biglietti per la Stagione d’opera 2022 del Teatro Galli che presenta Manon Lescaut (11 e 13 febbraio) e Don Giovanni (11 e 13 novembre).

A corollario delle celebrazioni della nascita del regista riminese (20 gennaio) torna la Rassegna Fellini Open con una serie di iniziative a partire dal 17 gennaio come il documentario di Catherine McGilvray, presente alla serata al Cinema Fulgor, “Fellini e l'ombra” e le proiezioni dei film di Fellini al Cinemino nel Palazzo del Fulgor. E poi ancora visite guidate nei luoghi identitari di Rimini, dal Fellini Museum, al Part, al teatro Galli e alla scoperta di una Rimini medioevale tra cavalieri templari, santi ed eretici.

Da non perdere la mostra “Nel mondo di Tonino Guerra” che sarà visitabile fino al 23 gennaio nelle sale dell’Ala di Isotta di Castel Sismondo, a cura di Luca Cesari, e che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. E “La commedia immaginata” al Museo della Città, che, attraverso venti preziose Divine Commedie illustrate stampate dal 15° secolo ai giorni nostri, selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini, in una narrazione attraverso le immagini.