Con RiminiRivisited, la città si "mette in mostra" attraverso gli scatti di Marco Pesaresi

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco.

Sabato 24 giugno inaugura nelle rispettive sedi la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini. Il progetto è vincitore del PAC2021 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

La mostra ripropone a vent’anni di distanza il lavoro del fotografo riminese, cittadino idealmente onorario di Savignano sul Rubicone che ne custodisce l’intero archivio fotografico.

Nell’ambito di un programma di valorizzazione del fondo fotografico di Marco Pesaresi del Comune di Savignano sul Rubicone, “Rimini Revisited” si configura come una rilettura critica del progetto originale della mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003. Nella sua interezza, la mostra non è più stata riproposta benché le fotografie che vi confluirono siano diventate iconiche di un certo modo di fotografare la riviera romagnola e godano tuttora di una notevole diffusione e apprezzamento.

Alla luce degli approfondimenti acquisiti dallo studio dell’archivio e in particolare della scoperta del menabò originale, elaborato da Marco Pesaresi, del libro che nasceva contestualmente alla mostra e pubblicato nel 2003, anch’esso quindi postumo, la rivisitazione ripercorre e ricostruisce la ricerca continua, tormentata e ossessiva che portò Marco Pesaresi a selezionare, tra le migliaia di scatti realizzati, le 73 foto esposte e pubblicate allora.

Oggi, dopo 20 anni, si aggiungono ed espongono nuove immagini (la mostra si compone complessivamente di 173 fotografie), grazie al notevole patrimonio di documenti che l’autore ha lasciato, contenuti di cui Marco Pesaresi più volte ha raccontato e descritto nei suoi testi e nei suoi diari. Ne scaturisce un grande affresco sulla "romagnolità" rappresentata dall'insieme di cultura, tradizioni e paesaggi che caratterizzano la riviera romagnola. Si aggiunge in tal modo un nuovo capitolo al grande racconto per immagini che Marco Pesaresi ha costruito intorno alle atmosfere, alle persone, agli eccessi e all’originalità della sua terra e della sua città, uno dei territori più visitati in Europa.

Il Comune di Savignano sul Rubicone e il Comune di Rimini accolgono Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi mettendo a disposizione, in un doppio percorso espositivo e complementare, l’Ala di Isotta di Castel Sismondo a Rimini e la Sala Allende, in Palazzo Martuzzi, a Savignano sul Rubicone.

La mostra sarà visitabile dal 24 giugno al 24 settembre, in entrambi i luoghi espositivi. L’inaugurazione si terrà il 24 giugno, in due momenti distinti, sia a Rimini (ore 17) che a Savignano sul Rubicone (ore 11).

Giovedì 29 giugno a Rimini il festival Biglietti agli amici celebra Marco Pesaresi con la testimonianza-video “La voce oltre il mare”. Partecipano Mario Beltrambini e Jana Liskova, curatori di Rimini Revisited - Oltre il mare (Piazza sull’acqua, ore 20.30).

“L’idea di un doppio percorso è stata fondamentale sin dall’inizio in quanto abbiamo ritenuto necessario ampliare i confini del progetto – affermano i curatori Mario Beltrambini e Jana Liskova –. Esporre esclusivamente le fotografie iconiche e conosciute della raccolta avrebbe dato una luce parziale alla mole di lavoro eseguita da Pesaresi ma noi abbiamo avuto l’occasione di studiare il progetto nella sua interezza. Abbiamo selezionato da più di 25 mila negativi le fotografie che non solo rappresentano la vita quotidiana e l'atmosfera unica della zona ma anche il genio creativo di Marco, la sua sensibilità e la bravura tecnica”.

“A vent’anni dal suo allestimento – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – viene riproposta e rivisitata una delle mostre fotografiche più significative che la città di Rimini abbia ospitato in questo inizio di secolo. Una serie di scatti, stranianti bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera. Questo omaggio struggente e appassionato di un figlio alla sua città natale, a venti anni dalla scomparsa di Marco e dalla pubblicazione di un catalogo diventato oramai leggendario, è una risposta a quel molteplice invito a “venire oltre”, a non fermarsi alle apparenze e a “oltrepassare” quel limite che vorrebbe imprigionare ancora oggi Rimini dentro uno stereotipo. Invito che è il senso profondo del percorso di candidatura di Rimini a capitale della cultura 2026 e che si rinnova attraverso l’incrocio creativo delle sue contraddizioni messe in luce da questa mostra”.

“La riviera e la Romagna prendono forma, concreta e poetica allo stesso tempo, negli scatti di Marco Pesaresi che, come le opere di Tondelli, fotografano un luogo e un tempo fortemente caratterizzati, senza rimanerne imprigionati – afferma il Sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini –. Marco ci trasmette la spensierata drammaticità di un'epoca solidamente ancorata ad una storia profonda, entusiasmante, commovente e a tratti struggente; la vita di questa terra generosa, la Romagna: forte, tollerante e intransigente. Un viaggio dentro una tempesta di emozioni”.

