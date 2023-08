Rimini Shopping night, ultimo appuntamento con le iniziative fra shopping, food e cultura

Mercoledì 30 agosto ultimo appuntamento con la Rimini Shopping night che si avvia a salutare la sua ottava edizione registrando un grande successo di pubblico in centro storico, tornato ad animarsi nelle serate del mercoledì con una serie integrata di iniziative fra shopping, food e cultura, da mercoledì 28 giugno e per dieci settimane con oltre 200 negozi aderenti all’iniziativa, aperti per l’occasione fino alle 23.30.

Tornano dunque per l’ultimo appuntamento di questa estate le danze tribali e orientali itineranti in centro storico (dalle 21 alle 23 con intervalli di 20 minuti, a cura di A- nura stile tribale), i musei a ingresso gratuito per i residenti e a ingresso ridotto per i turisti (dalle ore 21 alle 23), i negozi aperti fino a sera, il mercatino dei bambini in piazza Cavour (Ricordi in soffitta) iniziativa riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni espongono vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e tanto altro e quello degli Artigiani in piazza Tre Martiri dove è possibile farsi un giro tra bancarelle di ogni genere fra arte, creatività, design con artigiani, creatori e aspiranti designer.

Ultimo appuntamento estivo del mercoledì anche per La ‘Magneda’, con le sue cene attorno al mercato centrale coperto, iniziativa culinaria organizzata dagli operatori del mercato che cucinano dal vivo cene preparate con i prodotti del mercato.