"Rimini Summer Pride", il lungomare si tinge dei colori dell'arcobaleno tra musica e dj set

Sabato 30 luglio, il lungomare Tintori si tinge dei colori dell'arcobaleno con il Rimini Summer Pride.

La manifestazione è organizzata e promossa da Arcigay Rimini, associazione di promozione sociale senza fini di lucro, che si impegna per la difesa e la promozione dei diritti civili e delle libertà individuali, proponendosi come punto di riferimento per la comunità, per le istituzioni e per enti sensibili alle tematiche LGBTQ+.

Il ritrovo è in piazzale Benedetto Croce (Bagni 57-58) alle ore 17:30. Si percorre a piedi il Parco del Mare, fino al porto canale. Sul palco, situato alla spiaggia libera di Largo R. Boscovich (Bagno 1), seguono a rotazione interventi ufficiali, musica e DJ set per tutta la serata. Sono presenti anche stand gastronomici, merchandising e banchetti delle varie associazioni aderenti.