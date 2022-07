Torna Riminicomix, la mostra-mercato più attesa da appassionati di fumetti e action figure

Giovedì, alle 17:00, si aprono in Piazzale Fellini i tendoni della mostra-mercato Riminicomix per quattro giorni di acquisti, sfilate in cosplay ed esibizioni di musica j-pop e k-pop. Giunto alla 25° edizione, Riminicomix è ormai una tradizione ben consolidata nell’estate di ogni appassionato di fumetti, action figure e merchandising legato alla vasta e variegata galassia nerd.



Alla kermesse partecipano diversi influencer del web, fumettisti e divulgatori della nona arte. Alle 18:00, sempre in Piazzale Fellini, si tiene il panel One Piece. Scontro (sul) finale, in cui la modella e appassionata di manga Beatrice Lorenzi intervisterà Tosky e il Reverendo, i due admin del sito onepiece.it, per navigare con loro sul Grande Blu e festeggiare l’avvio della saga conclusiva del manga dei record del maestro Eiichir? Oda.



Venerdì alle 18:00 Beatrice Lorenzi si unisce ai suoi “colleghi”, gli streamer Kirio1984 e Angolo di Rise, per il Manga Café, un evento tutto dedicato al mondo dei fumetti giapponesi, un incontro a-tu-per-tu con lettori e fan assolutamente da non perdere.