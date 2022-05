Riminiwellness, al via la kermesse a tutto benessere con i migliori presentatori Zumba di tutto il mondo

Dal 2 al 5 giugno, alla fiera di Rimini prende vita Riminiwellness con delegazioni da Europa, Africa, Asia, Sud America, composte da operatori professionali delle filiere fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione. In particolare, alla kermesse di Italian Exhibition Group sono attesi buyer da paesi europei e mediterranei. Una piattaforma di business internazionale, ma anche un luogo dove scoprire tendenze, ispirazioni, le novità di un settore all’insegna della ripartenza. A RiminiWellness sarà organizzato l’evento della ZIN™ Academy che prevede sessioni didattiche con i migliori presentatori Zumba di tutto il mondo, tra cui Beto il fondatore dello Zumba Fitness, per aiutare a portare la carriera di istruttore al livello successivo. Nella sezione dedicata al body building, arti marziali, cultura fisica e sport da combattimento, è in programma Riministeel Classic, la competizione aperta agli affiliati IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness), AINBB con il Campionato Italiano Assoluto Mr & Miss AINBB a cui partecipano atleti nazionali ed internazionali, AM/PRO ICN WORLD CUP con atleti provenienti da ogni parte del mondo. Tra gli appuntamenti in programma, Europe Active, Associazione europea per il fitness e l'attività fisica, in collaborazione con ANIF Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness organizza il convegno “Una visione Europea per affrontare insieme il futuro del fitness”. RiminiWellness fa parte di IEG WELLNESS NETWORK, le manifestazioni fieristiche di Italian Exhibition Group dedicate all’industry e dislocate nei diversi continenti dell’Asia (Dubai Active Industry, Dubai Active e Dubai Muscle Show), Europa (RiminiWellness), Nord America ( MACS), Sud America (BTFF). Il programma eventi è soggetto a variazioni ed è disponibile al link: https://www.riminiwellness.com/eventi/programma/calendario?date=2022-06-01