Rinviato a settembre il concerto del rapper Sfera Ebbasta

Rinviato il Tour di Sfera Ebbasta. Il rapper sarà in concerto all’Rds Stadium a Rimini il 23 settembre anziché il 9 aprile e 11 settembre 2022. Il rinvio è stato comunicato da Trident Music che non essendo ancora stata comunicata dal Governo la data di una possibile riapertura al 100% dei concerti, si trova costretta a spostare ancora una volta il tour di Sfera Ebbasta. I biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi spettacoli.