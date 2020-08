Rinviato il concerto di Dj Ralf a Riccione

Il concerto di Dj Ralf programmato per l’alba di domenica 23 agosto al Samsara Beach di Riccione è stato rinviato. La decisione è maturata domenica sera dopo la comunicazione da parte del Comune di Riccione che ha preso atto e trasmesso la nuova ordinanza del Governo del nuovo decreto che vieta qualsiasi forma di ballo e aumenta le restrizioni sull’uso della mascherina anche all’aperto.

Il Samsara si è quindi confrontato con l’artista e con il Comune di Riccione ha deciso di rinviare l’evento in quanto non ci sarebbero state le condizioni tali da godersi un concerto di musica elettronica. Il locale precisa che lo show di Ralf sarebbe stato un concerto di musica elettronica con esibizioni live e contaminazioni jazz e non un After Hour. Dj Ralf non è nuovo a esibizioni di questo tipo dove a ballare è l’anima più che il corpo.