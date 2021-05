Riparte il grande cinema nelle multisale a Rimini

Non è solo una riapertura, ma una rinascita. Mercoledi 26 maggio 2021 riapre il Multiplex Le Befane con una ricchissima programmazione. Il Multiplex Giometti de Le Befane Shopping Centre di Rimini, rimasto chiuso in questi mesi per note disposizioni relative alla pandemia rinasce in grande stile. Tutta la programmazione è disponibile sul sito www.giomettirealestatecinema.it. In sala subito grandi autori e grandi interpretazioni: Rifkin's Festival, l'ultima attesissima pellicola di Woody Allen, The Father con Anthony Hopkins, vincitore del premio Oscar come miglior attore per questa straordinaria performance, e Olivia Colman. E poi il film firmato da Federico Zampaglione, Morrison. Ma anche Io rimango qui, l'Oscar al miglior film internazionale Un altro giro di Thomas Vinterberg, l'horror Il sacro male, Tom & Jerry, il divertente cartoon 100% lupo e, soprattutto, il nuovo Disney: Crudelia, interpretato dall'attrice premio Oscar Emma Stone. E per i primi 101 che acquisteranno in prevendita il biglietto per il film Crudelia, ci sarà una morbidissima sorpresa: un peluche di dalmata.