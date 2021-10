Riparte la programmazione del Fulgor e riapre il Settebello

??L'attività del Fulgor riparte a pieno ritmo con il ritorno al 100% della capienza consentita per sale cinematografiche, teatri e luoghi di cultura. Lo storico cinema nel centro di Rimini ha resistito ad un anno e mezzo di chiusure e restrizioni e ora lo staff tutto al femminile, formato dalla direttrice Elena Zanni, dalla responsabile della programmazione e rassegne Elisa Luchetta e dalla coordinatrice degli eventi Linda Lazzari, è pronto ad accogliere il pubblico nelle due sale ( “Federico” dal 190 posti e “Giulietta” da 53) per proiezioni, rassegne, eventi speciali, ma anche meeting, conferenze, congressi e cerimonie nuziali da sogno.?Cuore pulsante del Fulgor è la programmazione cinematografica per una stagione 2021-22 ricca di titoli di qualità. Il 14 novembre tornano, la domenica mattina, “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati da caffè, cappuccino e brioches nell'elegante foyer. Primo appuntamento con "La piscina", protagonisti meravigliosi Romy Schneider e Alain Delon. La domenica pomeriggio sarà invece dedicata alle famiglie, con la proiezione dei film di animazione più amati e momenti di letture per ragazzi: si parte il 21 novembre con "Ainbo - Spirito dell'Amazzonia". ?Oltre al classico appuntamento con i film restaurati dalla Cineteca di Bologna, il lunedì sera sarà dedicato ai cinefili più esigenti e a chi ama la storia del cinema: pellicole d'essai, omaggi, rassegne dedicate, film muti degli anni 10' e 20' accompagnati dalle musiche del maestro Davide Tura, chicche di ieri e di oggi.?Martedì sera tornano i “Martedì dell'arte”: biopic e documentari dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori, introdotti da un piacevole aperitivo insieme al critico d'arte Alessandro Giovanardi. Prima data il 16 novembre con "In difesa delle sacre immagini", del riminese Davide Montecchi.?Sabato mattina si va a "Lezioni di cinema", incontri con gli esperti per scoprire tutti i segreti del grande schermo, dei suoi maestri e delle sue star, e gustare insieme una deliziosa colazione.?Accanto ai film come momenti da vivere e occasioni per incontrarsi e confrontarsi prima e dopo la visione, il Fulgor tornerà a ospitare eventi e convegni, con l'obiettivo di raggiungere e superare i 70 appuntamenti registrati in meno di due anni prima del lockdown. Richiestissima, in particolare, la possibilità di organizzare cerimonie nuziali fra i velluti e gli ori della sala Federico.?Giovedì 21 ottobre, infine, riapre anche il “fratello” multisala Settebello, in via Roma, con le tre sale Rosa (350 posti), Azzurra (100) e Verde (90) e la sua proposta di pellicole selezionate, successi della stagione e film d'autore.?L'accesso alle sale del Fulgor e del Settebello è consentito dietro presentazione di Green Pass, è consigliato l'acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com www.cinemasettebello.it



--