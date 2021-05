Ripartono gli aperitivi en plein air della domenica

Ripartono gli aperitivi estivi. Una rassegna di eventi curata dal Lento in collaborazione con Smagliature Urbane in una nuova location estiva. Tutte le domeniche di giugno dalle 18.00 aperitivo en plein air nel giardino dell'ISUR ovvero l'Istituto di Scienze dell'Uomo in Via C. Nigra 26, a due passi dall'Arco di Augusto. Si parte domenica 6 giugno con San Leo live. San Leo è Marco Migani (inserirefloppino) e Marco Tabellini (m tabe).

"Mantracore" è il loro quarto album, pubblicato da Bronson Recordings nel novembre 2020. SAN LEO nasce nel 2013 nella Romagna Sud-Occidentale, sulla linea di confine immaginaria fra costa lisergica e entroterra sanguinario, un piede nella "riviera free music society" e la testa fra le pietre senza tempo di antiche mura medievali.

Formazione a due: batteria e chitarra, turbini percussivi e flussi magmatici, e chi di kraut-rock e heavy-psichedelia in un linguaggio in costante mutazione. San Leo è Marco Migani (inserirefloppino) e Marco Tabellini (m tabe)."Mantracore" è il loro quarto album, pubblicato da Bronson Recordings nel novembre 2020.

Ingresso up to you. Prenotazione obbligatoria Domenica 13 giugno presentazione del libro “L'ipotesi neocattolica” e dialogo con l'autore Massimo Prearo in collaborazione con Pride off. Il volume ripercorre la traiettoria dei movimenti cattolici che, tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, hanno fatto della lotta contro “la teoria del gender”, le unioni civili, l’educazione di genere, le politiche antidiscriminatorie, la gestazione per altri, l’aborto, l’eutanasia ecc., l’occasione di una ricomposizione del campo di mobilitazione e di azione politica cattoliche in Italia. Partendo da un’analisi del punto di vista degli imprenditori della causa anti-gender, ovvero dal loro posizionamento negli spazi della Chiesa, del cattolicesimo contestatario e dell’arena pubblica, l’autore propone uno studio delle interazioni e delle traiettorie militanti, degli scambi tra partiti e movimento, dei conflitti e degli eventi – dalla Marcia per la Vita ai Family Day, fino ad arrivare al Congresso mondiale delle famiglie del 2019. L’ipotesi neocattolica è, al contempo, un’ipotesi di ricerca e l’ipotesi che muove questi nuovi movimenti cattolici.

Massimo Prearo, titolare di un PhD in Studi politici dell’EHESS di Parigi, è stato Marie Curie Fellow e assegnista di ricerca all’Università di Verona, dove è anche responsabile scientifico del centro di ricerca PoliTeSse – Politiche e Teorie della Sessualità. Ha già pubblicato: Le moment politique de l’homosexualité (2014), La fabbrica dell’orgoglio (2015) e, con Sara Garbagnoli, La crociata “anti-gender” (2018). Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria

L'evento rientra nel percorso di avvicinamento alla Bicicheccata 2021 promossa dal collettivo Pride Off. La Bicicheccata è una parata che si svolge su ruote (bici, pattini, rotelle...) nelle strade di Rimini per rivendicare la liberazione dei corpi e delle soggettività queer. Domenica 20 giugno dalle 18.00 Nilza Costa live. Ingresso up to you. L’evento rientra nel festival Interazioni. Domenica 27 giugno dalle 18.00 Blackness, dialoghi e ascolti con l'autore Carlo Babando. Anche questo evento rientra nel festival Interazioni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...