Da Zelig al Teatro Astra: Alessandro Fullin insieme a Simone Faraon vestono i panni delle "sorelle Robespierre"

Alessandro Fullin, attore, autore, regista, scrittore, comico diventato popolare con le sue partecipazioni a Zelig nei panni della professoressa Fullin sarà sabato 21 gennaio (ore 21:00) sul palco del Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina con la pièce teatrale “Le sorelle Robespierre” di cui ne firma la regia. Con lui sul palco anche l’attore Simone Faraon, per una pièce en travesti cui fa da sfondo il periodo del Terrore della Rivoluzione francese. Ma se le sorelle del rivoluzionario Robespierre cui allude il titolo sono realmente esistite, il riferimento alle vicende storiche è per lo più un pretesto per mettere in scena uno spettacolo che garantisce in realtà parecchie risate.



Nel pieno della Rivoluzione Francese una duchessa e le sue due figlie, condannate alla ghigliottina, attendono la grazia nella loro sontuosa cella. Alessandro Fullin, nei panni vaporosi della nobildonna, torna a raccontare la Storia in versione riveduta e s-corretta. Il risultato è più esilarante che mai, tra dialoghi vertiginosi, aforismi fulminanti e musiche degli anni ’80 (del Novecento).



Riuscirà la duchessa a trovare un buon partito per la sua mascolina primogenita (Simone Faraon), prima che il boia tronchi, insieme alle loro teste, ogni speranza di un buon matrimonio?