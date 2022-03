Ritorna al Tiberio “Mullholand Drive” di David Lynch in versione restaurata

Torna sugli schermi del cinema Tiberio la versione restaurata di Mullholand Drive di David Lynch, per celebrare i vent’anni dalla prima uscita al cinema. Appuntamento martedì 15 alle ore 21 (proiezione in versione originale inglese sottotitolata in italiano) e mercoledì 16 marzo alle ore 17 e alle ore 21, in versione doppiata in italiano (biglietto posto unico € 5). Il film è stato votato miglior film del 21° secolo in un sondaggio della BBC ed è entrato nella classifica di “Sight & Sound” dei migliori 100 film della storia del cinema (unico titolo degli anni Duemila insieme a In the Mood for Love).



Mulholland Drive è un puzzle ammaliante e perturbante sullo sfondo di una Hollywood fabbrica di sogni e incubi. David Lynch conduce Naomi Watts, Laura Harring e gli spettatori nell’oscurità della notte e dell’ambiguità, lungo il crinale tra reale e onirico, noir e mélo, dramma e commedia, in un labirinto ipnotico e avvolgente che ad ogni nuova visione svela interpretazioni, illuminazioni e dettagli inediti. Perché vedere o rivedere Mulholland Drive al cinema, nel buio della sala, è sempre una prima volta: un’esperienza unica, immersiva e totalizzante. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it