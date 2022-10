A Villa Verucchio gara podistica non competitiva

Il primo di Novembre 2022 ritorna l'evento podistico più importante della Valmarecchia organizzato dal gruppo Podistico di Villa Verucchio. Una manifestazione all'insegna dello sport all'aria aperta dal carattere non agonistico dove tutti potranno partecipare per camminare o correre in compagnia lungo le bellezze paesaggistiche del comune di Verucchio con percorsi di 5 e 10 km. La manifestazione prenderà il via dal Kiosko Vincanto sito in Via Aldo Moro 105 Villa Verucchio alle ore 930.

Per informazioni @gruppopodisticovillaverucchio