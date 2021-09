Ritorno di Qui Santarcangelo con piada, sangiovese, pollo, cipolla, bigné di Renato e il gran giorno della pizza.

Dopo l’esperienza 2019 e i cinque lunedì che hanno raccontato come in un film le tipicità clementine, lasciando in eredità il “Menu Santarcangelo”, il Ciliegio di Tonino appena “rinfrescato” all’ingresso della Pro loco e una cospicua donazione all’Associazione Paolo Onofri tradottasi in un nuovo macchinario per l’ospedale Achille Franchini, si riapre il sipario di Qui Santarcangelo. E se due anni fa i gran protagonisti, furono piada, Sangiovese, pollo, cipolla e bigné di Renato per martedì 14 settembre il “regista” Fausto Fratti ha ideato una serata d’onore dedicata alla pizza e ai produttori, che, oltre a fornire le materie prime, diventeranno parte di un bel mercatino notturno aperto al pubblico fra le 18 e le 23 per l’acquisto e la degustazione dei loro prodotti. “Tutto il meglio è già qui...” il titolo scelto per l’iniziativa, che avrà per epicentro la Pizzeria L’Arcangelo: è lì, nel locale che con tenacia, impegno e testardaggine si è maggiormente impegnato in questi anni per elevare la pizza al rango di principe del cibo, che si darà appuntamento una piccola cerchia di eccellenze. Un selezionato mercato di prodotti del territorio che andrà a comporre e accompagnare la creazione di nuove pizze realizzate con i “tesori” dei vari produttori, dalle verdure ai salumi, dall’olio al pesce. Ognuno di loro avrà un proprio spazio nella degustazione con i lievitati, fino al gelato, passando per un abbinamento forse meno consueto per la pizza, ma altrettanto interessante e da sperimentare, con i vini di due apprezzate aziende nostrane. La serata è su prenotazione per un numero limitato di posti. L’evento si svolge all’aperto e in caso di maltempo verrà spostato all’interno dell’Arcangelo. Per l’accesso al chiuso è necessario il green pass.