Ritratti d'autore con il filosofo Carlo Sini e Dante Alighieri

Venerdì 30 Aprile, alle 21, ultimo appuntamento con la rassegna on-line Ritratti d’autore con uno dei maestri della filosofia italiana, Carlo Sini che legge e commenta Dante Alighieri.

L’appuntamento con Sini e la sua lectio dal titolo “Dante e la musica del Paradiso” è alle ore 21,00 in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Misano Adriatico

Carlo Sini ha scritto un piccolo ma prezioso libro su Dante pubblicato da una piccola case editrice Orthotes, libro che accoglie tre saggi su tre luoghi esemplari delle tre Cantiche della Commedia, e si chiude con una riflessione di rara profondità sulla tecnica poetica del “Paradiso”. E qui Sini mostra in come in Dante si vada costruendo un inedito, circolare rimando tra il mondo degli affetti privati, il destino politico di Firenze e dell’impero, l’affresco generale della storia umana e della salvezza che la attende. Assistiamo così alla fondazione di una nuova identità – psicologica, etica, politica – dell’Occidente. Un’identità che vediamo oggi attraversare profondissime trasformazioni, non prive di una enigmatica fedeltà a quanto Dante vide e cantò nel suo capolavoro. Dice Sini "Il Poema dantesco è come una immensa visione "cinematografica" che ha grandemente ispirato le arti figurative, dal mondo medievale a Dorè, a Dalì e oltre. Il culmine estremo della visione è il Paradiso, che Dante ha perfettamente ragione di ritenere il vertice poetico di tutto il lavoro".