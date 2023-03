Appuntamento con i classici d'autore: Paolo Nori "dà voce" alla poetessa russa Anna Achmatova

Un altro appuntamento con la rassegna Ritratti d’Autore – I classici che aiutano a vivere che venerdì 24 marzo porterà sul palco del Teatro Astra di Misano Adriatico, Paolo Nori con un intervento dedicato ad Anna Achmatova, una delle figure più importanti della poesia russa del Novecento, alla quale è ispirato il romanzo "Vi avverto che vivo per l’ultima volta (Noi e Anna Achmatova)".

“Mia nonna – dicePaolo Nori -, quando era contenta di com’ero vestito, mi diceva «Figuri bene». Ecco, Anna Achmatova, mi sembra figurasse sempre bene. Anche vista da questa distanza, dopo tanti anni, dalla provincia emiliana, era bellissima. Anzi no, non era bellissima, era di più. Era commovente. Riempiva gli occhi. Era una di quelle donne che, quando sono presenti in una sala, sembra che non ci sia altro, solo lei. La gente si alzava in piedi, quando entrava lei. Era un avvenimento, come un discorso riuscito di Dostoevskij. Questo non vuol dire che fosse buona (come un discorso riuscito di Dostoevskij). Ho provato a raccontarla in un romanzo che provo a raccontare a Misano Adriatico”.