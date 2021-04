Ritratti d’autore appuntamento con il professor Silvano Petrosino

Venerdì 23 Aprile, alle ore 21.00 in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Misano Adriatico ci sarà Silvano Petrosino si misurerà con Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline. «Céline è stato creato da Dio per dare scandalo» scrisse Bernanos riferendosi all’opera. Questo scandalo è quello della vita stessa, non la «nuda vita» studiata dal biologo o dal naturalista ma la vita «vestita» dal particolare modo d'esistere dell'uomo che, pur essendo un vivente, non si riduce mai nell'essere un semplice vivente. Il vissuto del soggetto umano è infatti sempre abitato da fantasmi, allucinazioni, paure, deliri, sensi di colpe e miserie, e la scrittura di Céline fa di tutto per non tradire il senso di questa «aggrovigliata trama dell'umana esperienza» (Cassirer). Lo scrittore francese è stato «un distruttore formidabile di stupidità, d'inutilità, di vuoto stilistico, un vendicatore furioso della parola, un autentico e veridico oracolo» (Ceronetti) e Viaggio al termine della notte rappresenta uno dei vertici più alti della furia celiniana.

Silvano Petrosino è professore di Filosofia morale e di Filosofia della comunicazione presso l’Università Cattolica di Milano. Si è occupato di vari orientamenti della filosofia francese contemporanea, dedicando in particolare studi all’opera di Lévinas e Derrida.