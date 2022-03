Ritratti d’Autore alza il sipario con l’Amleto

Venerdi 1 Aprile al Cinema-teatro Astra, ore 21,00, si alza il sipario sulla nuova attesa rassegna misanese: Ritratti d'autore. Protagonista del primo appuntamento sarà l'Amleto di Shakespeare raccontato da Piero Boitani.

Amleto, il dramma paradigmatico dell’età moderna, è la tragedia della ragione, del sapere e della volontà. Alla richiesta di vendetta che il fantasma da lui stesso identificato come quello del padre gli presenta, il Principe di Danimarca risponde con l’inazione e la paralisi, ma cercando di ottenere prova delle affermazioni dello spirito, interrogandosi sul valore dell’uomo e della vita («essere o non essere»), oscillando tra simulazione e follia. Amore (Ofelia) e politica (il Re Claudio) si aggiungono con violenza ai temi principali. Il dramma è diviso nettamente in due parti, separate dal viaggio di Amleto verso l’Inghilterra, dove dovrebbe, secondo il mandato di Claudio, essere ucciso. Al ritorno da quel viaggio, Amleto è diverso da quello che era partito: discute con estrema abilità logica con il becchino che scava la fossa dove verrà sepolta Ofelia, per la quale dichiara ora tutto il suo amore, e accetta il governo della Provvidenza sulle cose umane. Combatte allora l’ultimo duello contro Laerte, fratello di Ofelia: duello truccato da Claudio, che ha fatto cospargere di veleno le spade dei combattenti e versato veleno nelle coppe. Nella scena finale muoiono tutti i protagonisti.Forse il dramma più complesso che Shakespeare abbia scritto, Amleto è pieno di fili lasciati in sospeso, di enigmi e problemi, di interrogativi senza risposta o dalle infinite possibili risposte.