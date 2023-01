Il ritratto, al centro dei laboratori artistici presso la Biblioteca Baldini

La Biblioteca Baldini di Santarcangelo in collaborazione con il Ròdari Club propone per il mese di febbraio e marzo sei incontri laboratoriali dedicati al ritratto.



Marianna Balducci: Ritratti Foto Illustrati

La combinazione tra fotografia e illustrazione ci accompagna nell'osservazione del mondo, ci mostra un elemento reale trasformato,attraverso la fantasia, in qualcosa di nuovo. Indagheremo in che modo il mix di disegno e fotografia può prestarsi al racconto e all’esplorazione.



Giulia Rossi: Ritratto e tecniche pittoriche



Il laboratorio è volto alla messa in pratica di tecniche utili a realizzare un ritratto mediante l’utlizzo di riferimenti fotografici, accompagnando ogni partecipante alla scoperta del proprio stile: si inizia con il disegno a matita, per poi sperimentare le tecniche pittoriche.







Studieremo il nostro viso, la nostra espressività per diventare personaggi di una graphic novel. Uno dei compiti più difficili per il disegnatore è certamente quello di ritrarre se stesso. Un laboratorio per sperimentare e apprendere le tecniche base del fumetto.