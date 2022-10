Il labirinto del Minotauro e il filo di Arianna, appuntamento con il fumettista e illustratore Roberto Grassilli

Venerdì 7 ottobre torna un nuovo appuntamento con "Storie di queste parti", la rassegna organizzata in collaborazione con la Libreria Viale dei Ciliegi, 17.

Alle ore 16:30, nella corte della Biblioteca Gambalunga (in caso di maltempo l'evento si terrà nella Sala Holden), Roberto Grassilli presenta la graphic novel I famosi gomitoli di Arianna, da un racconto di Lia Celi, Sabir Editore.

Teseo, quarant’anni dopo la sua impresa contro il Minotauro, porta il nipotino Alypios a visitare il famoso Labirinto, diventato nel frattempo un’attrazione turistica. L’eroe ne approfitta per esagerare le sue avventure, ma a causa di alcuni contrattempi e della curiosità di Alypios, le verità mai confessate verranno a galla e un inatteso finale chiuderà tutta la storia. I famosi gomitoli di Arianna gioca con la mitologia antica e si svolge in un’era imprecisa, a sottolineare che i grandi miti appartengono alla vicenda umana nel suo insieme.

Dopo una breve chiacchierata con l’autore, Roberto Grassilli coinvolgerà i presenti in un laboratorio durante il quale, con l'aiuto di nuove creature mitiche che saranno inventate e create tutti assieme, si dovrà trovare il modo per uscire dal labirinto del Minotauro, con o senza il gomitolo di Arianna!

Il Laboratorio è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Al termine dell’incontro seguirà firma copie, è possibile prenotare la copia con dedica.



Roberto Grassilli è un fumettista e illustratore, ha lavorato in animazione, editoria, radiofonia, adv. Pioniere web (fondatore di Clarence) e grafico/vignettista nella redazione di Cuore, ha cantato in giro con la band "Lino e i Mistoterital". Con Lia Celi ha portato in questo mondo affaticato ben quattro eredi. Negli ultimi anni, come autore e disegnatore, si è occupato prevalentemente di editoria per ragazzi.