Roberto Mercadini porta in scena "Felicità for dummies", un'oratoria sul senso del vivere

La Rassegna di Teatro Contemporaneo "per un teatro giardino", giovedì 6 marzo alle ore 21:00 porterà in scena presso il Teatro Sociale di Novafeltria, "Felicità For Dummies" di e con Roberto Mercadini.



Nelle parole dell'autore, un monologo che "usa la metafora dell'albero e ha la forma di un albero" - racconta Mercadini - che la parola felix indicava in latino un albero molto fruttuoso. A partire da tale tronco la narrazione si dirama in quattro discorsi: sul dare frutto, sulla forma perfetta, sull'innalzare rami e l'affondare radici, sul contattare altri alberi. E ogni discorso si biforca a sua volta in due storie. Storie che porteranno il pubblico ad incontrare: un matematico, un artista, un atleta, un oratore, un giardiniere, un astronomo, un genio, un poeta.

Una serata da non perdere per incontrare "una narrazione commossa e comica. E, allo stesso tempo, un'impetuosa orazione sul senso del vivere". Dopo lo spettacolo dialogo con Roberto Mercadini moderato da Luca Serrani.







