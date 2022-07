Torna "Rocca di Luna", due giorni di spettacoli, musica e gastronomia ai piedi della Rocca Malatestiana

Conto alla rovescia in vista dell'edizione 2022 di Rocca di Luna, in programma il 16 e il 17 luglio nella cornice di Montefiore Conca. Due giorni tra spettacoli, musica dal vivo, acrobati, burattini, animazione itinerante, enogastronomia e bancarelle ai piedi della Rocca Malatestiana.



Il weekend si aprirà già venerdì 15 luglio, con una serata dedicata alle meraviglie dello spazio e della volta stellata. Protagonista sarà l'astronauta Umberto Guidoni che alle 21.15, nell'Arena Raciti accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del cosmo e dei suoi segreti, tra aneddoti e racconti della sua lunga carriera. Introdurrà l'evento il presidente dell’osservatorio N.Copernico di Saludecio, Gian Franco Lollino. Per tutta la serata sarà possibile accedere alla terrazza della Rocca e dedicarsi all’osservazione della Luna e non solo, insieme agli astrofili

dell’osservatorio.

Programma

Taglio del nastro sabato alle 19 presso Porta Curina: protagonista sarà la Funkasin Street Band, che porterà nelle vie del borgo le note di un ricco repertorio pop, rock e disco. Il pomeriggio proseguirà con vari appuntamenti nelle piazze e nelle strade del paese. Alle 21.15 i riflettori si accenderanno sull'Arena Filippo Raciti, con lo spettacolo di tessuti della compagnia “Le apesse”, che si cimenteranno in straordinarie acrobazie a diversi metri da terra. Alle 22.30 spazio nuovamente alla musica: in scena “Liberi di sognare”, la tribute band di Vasco Rossi che farà ballare e cantare il pubblico con gli intramontabili successi del mitico rocker di Zocca. Da non perdere, presso la Rocca Malatestiana, nelle giornate di sabato e domenica, il vernissage “Tutta un'altra storia”, l'esposizione permanente del fotografo Camillo Balossini.

Domenica Rocca di Luna tornerà con un ricco calendario di eventi, che partiranno alle 17 a Porta Curina con l'esibizione dell'AlMaFiDa Sax 4et. Alle 21.15 lo spettacolo delle “apesse” andrà in replica nella location dell'Arena Filippo Raciti prima del gran finale in compagnia dei Moka Club.