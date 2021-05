Aperte le preselezioni al Rocca Rock, il contest per i musicisti in erba della Valconca

La Rocca di Montefiore Conca sarà il trampolino di lancio per le band emergenti del territorio. Entro il 10 giugno i gruppi musicali possono iscriversi alle preselezioni della terza edizione di Rocca Rock, il contest per i musicisti in erba della Valconca (e non solo) in programma il 28 agosto prossimo nella cornice di Montefiore. Una serata interamente dedicata alle band giovanili, che potranno salire sul palco dell'Arena e avranno a disposizione 30 minuti per infiammare il pubblico con la loro performance. Saranno quattro i gruppi che avranno accesso all'evento. Questi ultimi verranno selezionati da una giuria interna dopo aver inviato la traccia di una propria canzone. L'invio delle proposte potrà avvenire tramite Whatsapp (numero 3490912830 Lorenzo). specificando:

- nome band

- nome/cognome del referente

- recapito telefonico referente

- traccia musicale