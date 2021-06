Rockin’100 Party, due serate con la più grande band rock

Venerdì 23 e sabato 24 luglio l'Arena Lido di Rimini ospita Rockin’100 Party, il doppio appuntamento a cura di Rockin'1000, la più grande Rock Band al mondo, nota per aver portato i Foo Fighters a Cesena, oggi si esibisce nei grandi stadi (nel 2022 suoneranno ancora allo Stade de France di Parigi). L'Arena Lido verrà travolta dall'energia dei Mille, impazienti di ricominciare a suonare insieme nel format Power 100, il live con la formazione da 100 elementi; ci sarà la proiezione di We are the Thousand - regia di Anita Rivaroli, il film che sta facendo il giro dei più importanti festival cinematografici internazionali e il Rotation Stage di Rockin’1000, che vedrà i musicisti impegnati a rotazione in una jam session continua. A conclusione delle due serate, la selezione musicale featuring Velvet Music&Factory, che fa il suo grande ritorno e parteciperà a numerosi eventi dell'Arena Lido. Venerdì 23 luglio alle ore 19:00 Apertura, 20:00 Live Rotation Stage, 21:00 Proiezione del film "We Are The Thousand", 23:00 Dj Set Velvet Music Factory. Sabato 24 luglio ore 19:00 Apertura, 20:00 "Power Cento" il concerto dei cento, 23:00 Dj Set Velvet Music Factory. Biglietti: Venerdì 23/07: 15€, Sabato 24/07: 20€, Venerdì + Sabato: 30€. Info: www.rockin1000.com



Biglietti disponibili sul sito della manifestazione