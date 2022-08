Il palcoscenico dell'Opera Beach Club di Riccione si accende con il rapper Rosa Chemical

Il rapper Rosa Chemical è l’atteso protagonista del concerto live di domenica 21 agosto sul palcoscenico dell’Opera beach club di Riccione.

Al secolo Manuel Franco Rocati, Rosa Chemical è il rapper italiano "politicamente scorretto" come si definisce lui stesso nelle interviste e nei suoi brani, classe 1998 di Grugliasco in provincia di Torino è un artista senza preclusioni verso qualsiasi forma d'arte e di rappresentazione.

Look androgini, tatuaggi in faccia, Rosa Chemical nasce dal mondo dei graffiti e diventa in poco tempo una voci più dissacranti del panorama urban torinese, e poi nazionale. Dal 2018 Rosa Chemical è anche uno dei modelli di Gucci in Italia ed ha sfilato sulle passerelle della prestigiosa maison in diverse occasioni.

Il suo nome d’arte nasce dall’unione del nome della madre Rosa e da Chemical, un tributo al gruppo musicale statunitense dei My Chemical Romance. Rosa Chemical debutta nella musica nel 2018 con la pubblicazione del singolo “Kournikova”, nel febbraio 2019 comincia la collaborazione con Greg Willen con il quale il quale realizza il singolo “Rovesciata” e un Ep di 7 tracce “Okay Okay!!” concepito a Londra. In seguito Rosa pubblica due singoli “Long Neck”, frutto della collaborazione con Taxi B e Greg Willen e “Facciamolo” e lavora al primo disco degli Fsk Satellite, con il brano “ 4l”. L’esplosione dell’artista arriva da li a breve con il singolo “Tik Tok”, frutto della sua collaborazione con il trapper romano Radical con cui raggiunge la Viral 50 di Spotify Italia e con “Fatass”. Nel 2020 esce il singolo “Alieno” con UncleBac, a marzo dello stesso anno Rosa Chemical pubblica “Polka” e a seguire il suo secondo album, chiamato “Forever”, preceduto dai due singoli: “Lobby way” e “Boheme".

Segue nel 2021 "Forever And Ever";, anticipato dal successo del singolo “britney;-)” in collaborazione con Mambolosco e Radical, una repack dell’ album “Forever” con cinque brani inediti e una speciale rivisitazione del suo singolo di punta “Polka” insieme a due pesi massimi della scena, Guè Pequeno ed Ernia. Rosa Chemical si è esibito allo scorso Festival di Sanremo nella serata delle cover con il cantante Tananai in un riarrangiamento del brano “A far l'amore comincia tu” un omaggio a Raffaella Carrà intitolato “Comincia tu”.

Ad aprire il week end della movida riccionese sabato 20 all’Opera sarà il noto dj di Radio Deejay e cantante Antonio Viceversa. Protagonista delle più belle serate nei migliori locali di tendenza tra cui il Just Cavalli di Porto Cervo, il Twiga di Forte dei Marmi e la Bullona di Milano, Antonio Viceversa proporrà un entusiasmante e coinvolgente dinner show ricco di musica e spettacolo sulla spiaggia di Riccione.



Due grandi serate di spettacolo e di divertimento sulla spiaggia di Riccione all’Opera beach Club diretto da Alessio Forgetta a capo della nuova gestione e dalla sua crew artistica che vanta la storia dei locali e discoteche più cool italiane per un fine settimana con i grandi protagonisti della musica e della movida.