“Rosa Summer Party” apre l’estate in musica, sport e serigrafia al Parco Marecchia

Una festa di inizio estate “pink” in omaggio alla particolare genesi del “Rosa Summer Party” in programma lunedì 20 giugno dalle 16 al Parco Marecchia di Villa Verucchio. A farla da padrona sarà la musica e dalle 18 alle 21 si susseguiranno dj rap e house (Law Akira, Giro, Waste, Zizzu e Mig), ma non mancheranno lo sport con un torneo di basket che prenderà il via alle 16 e banchetto della serigrafia che la stampa live di magliette già “testata” in laboratori ad hoc. Ci sarà infine uno spazio writing e graffiti in previsione del secondo progetto figlio di questi mesi di confronti con gli educatori.