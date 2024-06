La città torna a fare "Rumore Adriatico": due giornate in musica con artisti della costa

Il Parco della Pace di Cattolica è pronto ad ospitare e fare sentire nuovamente il suono del “Rumore Adriatico”. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno, al via la 2° Edizione del Festival sulla “musica dal presente”, a cura del direttore artistico Giuseppe Ricci, dedicato al panorama underground italiano e al circuito delle etichette indipendenti uniti dalla “base geografica”, l’Adriatico.

Una full immersion di due giornate, in programma nel cuore verde della città, a partire dalle ore 17:00 e fino a sera. L’evento è stato presentato in Sala Giunta, a Palazzo Mancini, dalla Sindaca Franca Foronchi, dal Vice Sindaco Alessandro Belluzzi, dall’Assessore alla cultura Federico Vaccarini e dal direttore artistico Giuseppe Ricci.

Dopo la prima edizione che ha ospitato – tra gli altri – Bono/Burattini, Blak Saagan, San Leo, Cigno e Traum, quest’anno si alterneranno nel palco naturale del Parco, Bachi da Pietra, Sara Parigi, Dagger Moth (Sara Ardizzoni), Solaris, Sabasaba, Deadpeach, Wake up in the cosmos, The Black Flamingo, Margot 3000, Skuhravy, Mosca, Clams, Dirlinger, Heute Nebel. Un palinsesto diversificato, che spazia dal cantautorato all’elettronica sperimentale, passando per lo psych-stoner rock, il punk, il post-rock, l’indie e l’avantpop. Tra le due edizioni con i loro artisti sono state coinvolte la Maple Death Records (Bologna), Subsound Records (Roma), Bronson Recordings (Ravenna), Garrincha Dischi (Bologna) e Viceversa Records (Catania).

“È un festival che amplia la già ricca offerta musicale di Cattolica – spiega la Sindaca Foronchi – Siamo una città che ha la cultura musicale nel proprio dna. La nostra terra è musica. Abbiamo generi che ci caratterizzano in modo unico come il liscio a cui dedichiamo anche eventi ad hoc in programma per tutta l’estate, ma siamo una città che si fa promotrice e divulgatrice di tutta la musica, spaziando dal jazz alla classica, ai concerti pop, rap e disco music. Con “Rumore Adriatico” aggiungiamo un genere e un ambito musicale innovativo e meno conosciuto, ma di alta qualità che sta facendo di Cattolica il punto di riferimento per cantautori e appassionati dell’underground e per le etichette indipendenti”.

“È un festival che crea stimoli musicali sempre nuovi e ricercati – ha aggiunto l’Assessore Vaccarini – E anche la location scelta, il Parco della Pace, offre un’esperienza artistica suggestiva, in cui musica e suoni si fondono con il contesto naturale che li ospita”.

“Il Festival - dice il direttore artistico Giuseppe Ricci - è costruito per diverse generazioni e differenti tendenze musicali. Occorrerebbe uscire dall’equivoco che la musica sia un passatempo o una passione esclusivamente giovanile perché l’arte delle muse (dal greco mousikè) emoziona e coinvolge ad ogni età, collegando e al tempo stesso distinguendo diverse generazioni, semmai quello che può differenziare sta nei diversi gusti e bisogni soggettivi di alimentare e soddisfare la propria passione con registri e codici sonori nuovi. Al contempo, con gli espositori artistico-artigianali il festival si arricchisce di giovani energie e forme di creatività”.

Nell’area del festival saranno presenti espositori d’autoproduzioni artigianali e artistiche. Le esibizioni dal vivo saranno inframezzate dai dj-set di Giorgia “Cobra” e Laura “Melchi” (Soft Times di Radio Talpa’z).

Questi i nomi e la provenienza delle orchestre:

Sabato 15 giugno (dalle ore 17:00):

Dirlinger (Cattolica)

The Clams (Riccione)

Margot 3000 (Pesaro)

Sabasaba (Torino)

Sara Parigi (Prato)

Bachi da Pietra

Domenica 16 giugno (dalle ore 17:00):

Mosca (San Giovanni in Marignano)

Heute Nebel (Cattolica/ Ferrara)

Skuhravy (Pesaro)

Solaris (Cesena)

Dagger Moth (Ferrara)

Wake up in the cosmos (Arezzo)

Deadpeach (Cattolica)

The Black Flamingo (Roma)



L'appuntamento è ad accesso libero e gratuito