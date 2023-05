In città arriva una melodia nuova: con "Rumore Adriatico" due giornate in musica con artisti della costa

Il Parco della Pace di Cattolica + pronto ad ospitare il suono del “Rumore Adriatico”. È stato annunciato nella mattinata di lunedì 15 maggio, in conferenza stampa, il nuovo evento musicale-culturale che prenderà vita nelle giornate del 3 e 4 giugno. A partire dalle 17:00 e sino alle 23:30 il parco cittadino ospiterà artisti e band del circuito dell’underground-indie italiano, post-rock ed electro-ambient, facendo fede al suo sottotitolo “Musica dal presente”. L’aspetto caratterizzante - oltre ai registri sonori di ricerca - di questo appuntamento, che vuol essere un vero e proprio festival, sta nella proposta degli artisti che si esibiranno, tutti nati o con “base geografica” sull’Adriatico.

A presentare l’evento, all’interno della Sala Giunta di Palazzo Mancini, erano presenti la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessore alla Cultura Federico Vaccarini, la Direttrice dei Servizi Culturali Simonetta Salvetti e Giuseppe Ricci, in qualità di Direttore artistico del festival.

L’amministrazione Comunale di Cattolica “ha scelto di condividere ed investire in questo progetto – ha spiegato la Sindaca Foronchi – perché reputa che possa dimostrarsi un nuovo asset all’interno dell’ampia offerta culturale cittadina andando ad ampliare quanto già previsto per altri generi musicali, come il liscio, il jazz ed i vari live in programma di grandi nomi o cover band”.

L’evento, inoltre, si pone due obiettivi principali. “Il primo – ha aggiunto l’Assessore Vaccarini – è di stimolo per le nuove generazioni, e non solo, creando un momento ed uno spazio di incontro e di educazione musicale che possa promuovere la creatività. Il secondo obiettivo riguarda la location, il Parco della Pace di Cattolica, infatti, si presta ad essere maggiormente vissuto e fruito anche durante il periodo estivo e nelle ore serali”. Un appuntamento, quindi, che in maniera trasversale potrà coinvolgere diverse fasce di età.

Sulla possibilità di dare spazio ad artisti e band meno note al grande pubblico, che non rientrano nel cosiddetto mainstream, si è soffermata la Direttrice dei Servizi culturali Simonetta Salvetti che ha parlato di “un appuntamento di qualità, un incoraggiamento alla creatività, alla ricerca e sperimentazione musicale proposta e prodotta da etichette indipendenti”.

“L’attenzione alle nuove proposte – ha evidenziato Giuseppe Ricci – ha già fatto sì che questa prima edizione sia stata riconosciuta tra il più ampio contesto di eventi e festival già presenti e storicizzati, dalle città limitrofe al resto d’Italia. Senza dimenticare che “Rumore Adriatico” ha le potenzialità per divenire un appuntamento annuale ed un attrattore all’interno del circuito indie-underground grazie, anche, alla posizione di Cattolica, perno della Valconca e mediana tra le realtà di Pesaro e Rimini”.

Durante l’evento non mancherà la presenza di un mercatino musicale, di stand con espositori di artigianato artistico, di abbigliamento e T-shirt, tutto nello stile coerente all’evento. Le esibizioni dal vivo saranno coadiuvate da dj-set come intro ed inframezzo tra le esibizioni delle band.

L’appuntamento è interamente ad accesso libero e gratuito