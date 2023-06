"Festa del Bagnino": una serata per celebrare i gioiosi "uomini della spiaggia" tra stand gastronomici e fuochi d'artificio

Giovedì 15 giugno 2023, andrà in scena la 57a edizione (nel 2020 e 2021 l’evento è saltato causa Covid) della tradizionale Rustida - Festa del Bagnino, che affonda le sue radici in quell'8 giugno 1965, quando ad un anno esatto dal fortunale che colpì la nostra costa, devastandola, spazzando via le attrezzature e rasando al suolo tutte le strutture (allora completamente in legno), si decise di omaggiare i turisti e la cittadinanza con una festa, ringraziandoli per l'aiuto che diedero a ricostruire la spiaggia in tempi record. Nacque così una nostrana "festa del ringraziamento", genuina e ruspante, che da allora ha sempre visto i bagnini all'opera in prima persona, operosi e sorridenti in un clima festoso e gioviale, dove tutti si danno da fare per regalare ai presenti, una serata che ha il sapore delle sagre d'altri tempi. La Rustida nel corso degli anni si è trasformata, la data dell'evento, dall’8 giugno è slittata più avanti, verso metà giugno, per intercettare più turisti e divenire una festa d'inizio estate, come un buon auspicio, sempre all'insegna dell'accoglienza che ci contraddistingue e mantenendo il suo spirito verace.

Le immagini del recente alluvione che ha colpito pesantemente l’entroterra romagnolo, l’immediato rimboccarsi le maniche di questi nostri “cugini” e la solidarietà diffusa presto manifestata da tantissime persone, ci ha riportato alla mente quei giorni lontani ormai quasi 60 anni. Inoltre ci siamo presto resi conto, di essere stati davvero fortunati, perché i disagi vissuti a Riccione sono stati poca cosa rispetto alla calamità che ha colpito l’entroterra romagnolo delle zone di Forlì, Cesena e Ravenna. A maggior ragione, ci siamo attivati come Cooperativa Bagnini Riccione per acquistare materiale necessario in questa fase di aiuti alle popolazioni più colpite e abbiamo deciso di donare tramite la Croce Rossa Italiana, sezione di Riccione, beni per oltre 6.000,00€ tra elettrodomestici indicati a questa fase di ripartenza (oltre 20 tra lavatrici e frigoriferi). Un piccolo aiuto che speriamo faccia sentire il nostro calore a chi ha perso tanto.

Il programma:

A partire dalle ore 20:30

Piazzale del Porto di Riccione

Tutti i bagnini uniti nell’Associazione per la candidatura UNESCO – sede di Riccione, si adopereranno per la distribuzione di pesce e piadina per tutti, mentre vino e birra saranno offerti dietro l’acquisto del boccale della festa, al costo di 5€. Inoltre ci sarà uno spazio dedicato per divulgare ed invitare a sostenere il progetto di “identità di spiaggia” fortemente intriso in questa manifestazione, data la sua originalità ed incredibile longevità; progetto che mira al riconoscimento ed alla salvaguardia degli usi, costumi e pratiche della spiaggia di Riccione, come patrimonio immateriale da porre sotto tutela Unesco. Inoltre, come al solito, non mancherà lo stand che offrirà Piadina e Nutella a tutti.

L’evento ha il sostegno del Patrocinio del Comune di Riccione; l’intrattenimento musicale sarà curato

dall’Associazione CREARTE e prevede un ricco palinsesto musicale che va dalla Dj Anyma per il

coinvolgimento all’inizio e fine serata, mentre il centro della scena, sarà la musica dal vivo con un doppio

concerto live.

I primi a salire sul palco saranno “I Discepoli” (musica anni 60/70), mentre a seguire si esibirà “Nicoletta Fabbri Quartet” (repertorio musicale dedicato alla Donna come simbolo della memoria storica dei bagnini, attraverso l'omaggio alle dive del cinema: da Marilyn a Sophia).

Nel finale di serata ci sarà lo spettacolo di fuochi d’artificio (previsto per le ore 23:00 circa).