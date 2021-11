Shi yang shi, in Arle-Chino, per la prima volta sarà sul palco del Teatro Villa

Sabato 4 Dicembre 2021 ore 21.00 al Teatro Villa di San Clemente andrà in scena per la prima volta l’attore cinese Shi Yang Shi in “Arle-Chino. Traduttore-traditore di due padroni” di Cristina Pezzoli e Shi Yang Shi, regia Cristina Pezzoli, clown coach Rosa Masciopinto Nidodiragno Produzioni con il sostegno di Sogetest. Shi Yang Shi è attore di Teatro, cinema e tv, inviato speciale delle Iene, ospite da Daria Bignardi, protagonista di speciali su Rai5. Yang è nato a Jinan, nel Nord della Cina, nel 1979. A 11 anni è arrivato in Italia insieme alla madre: è stato lavapiatti, venditore ambulante di erbe e unguenti cinesi sulle spiagge, studente bocconiano, traduttore simultaneo per ministri, imprenditori e registi internazionali di cinema. Come molti ragazzi di seconda generazione conosce poco sia la storia della sua 'vecchia patria' sia della nuova, è obbligato a trovare nuovi equilibri e sintesi tra le due culture. Nel libro Cuore di seta (Mondadori-2017), racconta la sua avventura e come, grazie al Yuanfen (il fato, secondo la cultura cinese) abbia conosciuto Ferruccio Soleri e usato proprio la sua maschera del pantalone per l'audizione alla P. Grassi, abbandonando la Bocconi a 4 esami dalla laurea. Come "servitore" del dialogo interculturale, è stato in prima linea a Prato per 7 anni grazie al progetto Compost guidato dalla grande Cristina Pezzoli. Il clown che è in lui -e che è alla base del suo essere crocevia di identità - ha spezzato a sua volta la parola italiana "Arlecchino", dandogli un nome giocoso con gli occhi a mandorla.

