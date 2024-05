La tradizione è servita: torna l'appuntamento goloso con la "Sagra del cascione e delle erbe spontanee"

Prezzo non disponibile

L'appuntamento con la tradizione è pronto a rinnovarsi e inondare di gusto il centro storico della cittadina di Novafeltria. Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno torna la 6° Edizione della Sagra del Cascione e delle Erbe Spontanee, un’occasione per potere degustare uno tra i prodotti gastronomici tipici della terra di Romagna, realizzato nelle sue varianti più comuni. Ad accompagnare il tutto, anche le prelibate tagliatelle di Sartiano e la classica piadina romagnola farcita con salumi, salsiccia, formaggi locali e nostrani.

L'evento, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare e delle tradizioni gastronomiche locali, "porterà in piazza Vittorio Emanuele sapori inaspettati, ma sarà anche occasione di momenti di approfondimento, cooking lab, conferenze, laboratori didattici per bambini, mostre di erbe spontanee, mercatino dei prodotti del territorio e novità dell'edizione 2023 "La Cascionaccia", caccia al tesoro per le vie del centro.

Programma :

Sabato 1 giugno

Ore 16:00: Laboratorio di cesteria a cura di Antonio Casi

Ore 18:00: Apertura stand gastronomici e spettacolo musicale con l'orchestra "La storia di Romagna" fino alle ore 24:00

Sabato 2 giugno

Ore 09:30: Passeggiata alla scoperta delle regine dei prati: riconoscimento delle erbe spontanee

Ore 11:00: Apertura stand gastronomici

Ore 16:00: Laboratorio per bambini art attack e Cooking show

Ore 17:30: Musica e balli con Dj Set Enrco il Pazzo fino alle ore 22:00

Durante la manifestazione: