Sagra Malatestiana, debutto nel segno del romanticismo con Il Trio Sitkovetsky

Debutta sabato 20 novembre nel segno del romanticismo la 72esima Sagra Musicale Malatestiana al Teatro Galli. Sul palcoscenico salirà alle 21.00 il Trio Sitkovetsky fondato dal violinista Alexander Sitkovetsky e dal pianista Wu Qian, allargatosi alla presenza del violoncellista tedesco-coreano Isang Enders, ensemble che si è affermato rapidamente sulla scena internazionale



Il Trio Sitkovetsky si è affermato come un eccezionale ensemble da camera, con esibizioni nelle più importanti sale da concerto di tutto il mondo. Alexander Sitkovetsky (violino) e Wu Qian (pianoforte) si sono uniti al violoncellista tedesco-coreano Isang Enders per continuare il loro viaggio nel concertismo. Il loro approccio ponderato e impegnato ha suscitato l’acclamazione della critica e inviti a sale da concerto rinomate in tutto il mondo, come il Concertgebouw di Amsterdam, l’Opera di Francoforte, il Palais des Beaux Arts, il Museo del Louvre, l’Auditorium di Barcellona, la Wigmore Hall e Lincoln Center di New York per citarne solo alcuni. Hanno intrapreso numerosi tour, tra cui un tour negli Stati Uniti con concerti a San Francisco e Washington, un tour in Cina, a Pechino, Shanghai e Guangzhou e un secondo tour di successo in Australia con Musica Viva, ricevendo numerose entusiastiche recensioni. Hanno visitato l’Asia con sei concerti in Sud Corea, a Singapore e in Giappone. Ulteriori punti salienti della stagione sono le esibizioni al Bath Mozartfestival, St. George’s Bristol, Beethovenhaus Bonn e altri inviti al Concertgebouw di Amsterdam e alla Chamber Music Society of Lincoln Center.