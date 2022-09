Nuovo appuntamento al Teatro Galli con la Philharmonia Orchestra di Londra

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Continua la sfilata delle grandi orchestre sinfoniche alla 73esima Sagra Musicale Malatestiana che sabato 17 settembre alle ore 21:00 offre la ribalta del Teatro Galli alla prestigiosa Philharmonia Orchestra di Londra guidata dal giovane maestro finlandese Santtu-Matias Rouvali che a Rimini esordisce con la Seconda Sinfonia di Sibelius e con la violinista giapponese Sayaka Shoij impegnata nel Concerto per violino di Prokof’ev.

Fondata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Philharmonia Orchestra di Londra vanta una storia gloriosa. Herbert von Karajan, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini, Riccardo Muti ed Esa-Pekka Salonen sono solo alcuni dei grandi artisti il cui nome è legato all’orchestra che vanta una straordinaria eredità discografica di 76 anni, ricostruita nell'ultimo decennio grazie a pionieristico lavoro con la tecnologia digitale.

Fin dalla prima occasione in cui è salito sul podio della Philharmonia, nove anni fa, Santtu-Matias Rouvali è stato immediatamente riconosciuto dai musicisti come "un individuo stimolante... un musicista con spirito e passione simili alla nostra". Dallo scorso anno il maestro finlandese è il nuovo Direttore Principale della Philharmonia, la sesta persona a detenere quel titolo nella storia dell'Orchestra e da questo sodalizio sono nate registrazioni discografiche che hanno riscosso premi e riconoscimenti internazionali.

La violinista Sayaka Shoji, è stata riconosciuta a livello internazionale per la sua versatilità artistica unica nell’affrontare un vastissmo repertorio. Nata a Tokyo, Shoji si è trasferita a Siena quando aveva tre anni. Ha studiato all'Accademia Musicale Chigiana e ha debuttato in Europa con il Lucerne Festival Strings e Rudolf Baumgartner al Festival di Lucerna e poi al Musikverein di Vienna all'età di quattordici anni. Da quando ha vinto il primo premio al Concorso Paganini nel 1999, Sayaka Shoji è stato supportata da importanti direttori come Zubin Mehta, Lorin Maazel, Semyon Bychkov, Mariss Jansons e Yuri Temirkanov. A Rimini Sayaka Shoji suonerà un prezioso Stradivari "Recamier" del 1729.