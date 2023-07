La musica e i giovani: la Chamber Orchestra e il Conservatorio Lettimi insieme al Teatro Galli

L’ASMI Chamber Orchestra incontra il Conservatorio Lettimi per una grande serata dedicata ai giovani talenti della musica. La formazione, diretta per l’occasione dal maestro David Lockington, debutterà giovedì 20 luglio (ore 21:00) al Teatro Galli e vedrà sul palcoscenico gli studenti provenienti a Rimini da tutto il mondo per partecipare all’Altschuler Summer Music Institute, un festival ospitato in questi giorni nelle sale del Lettimi. Dallo scorso 10 luglio gli allievi hanno potuto approfondire tecniche e conoscenze insieme ad alcuni affermati musicisti e docenti internazionali, provenienti ad esempio da Juilliard School, New England Conservatory, Royal College of Music, Conservatori di Bologna, Pesaro, Cesena.

Il concerto al Teatro Galli rappresenta quindi il momento conclusivo di questo percorso durato due settimane e al quale hanno partecipato anche alcuni allievi del Conservatorio riminese, nell’ambito del calendario di appuntamenti che la 74esima Sagra Musicale Malatestiana dedica ai giovani musicisti. Attraverso la collaborazione tra Lettimi e ASMI Chamber Orchestra, gli studenti e i docenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze e il loro talento, in uno scambio culturale oltre che musicale.

Sul palco del Galli gli allievi saranno accompagnati da nomi di prestigio del panorama concertistico internazionale, come la grande violinista americana Dylana Jenson, oltre al violista Matteo Rocchi e al pianista Thomas Pandolfi. Il programma prevede un viaggio tra le note di Nino Rota, ?ajkovskij, Bruch e Rachmaninov, attraverso una varietà di stili, sfumature e emozioni.

Ingresso: 5€