Proseguono gli appuntamenti della "Sagra Musicale Malatestiana", in programma un convegno sulla figura di Luigi Poletti

S’intitola “Luigi Poletti: ingegnere, architetto e progettista di Teatri” il titolo del convegno organizzato nell’ambito del calendario della Sagra Musicale Malatestiana e in programma mercoledì 19 ottobre dalle 9:00 alla Sala Ressi del Teatro Galli. Il convegno, organizzato in collaborazione con Palazzo Cappello di Villa Gallarati Scotti di Fontaniva e con il patrocinio dell’ordine degli Architetti della provincia di Rimini, nasce con l’obiettivo di inquadrare la figura di Luigi Poletti nella costruzione del sistema dei teatri italiana, analizzandone la produzione e mettendola in relazione con le contemporanee architetture. Il convegno cercherà inoltre di riquadrare il teatro di Rimini nella produzione museale contemporanea con tutti gli aspetti musicali distanti o tangenti che legano l’acustica teatrale alla produzione lirica contemporanea. Le ricerche attuate hanno mostrato con evidenza come il teatro di Rimini travalichi, come monumento, il suo ruolo specifico per essere testimonianza, soprattutto con le sue decorazioni, dei ferventi culturali e politici che andarono affermandosi nella città, fermenti che vedono il Poletti attore significativo.

L’appuntamento di mercoledì, curato da Francesco Amendolagine, si aprirà con i saluti istituzionali di Roberta Frisoni (assessore all’Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Rimini), Claudio Strinati (Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca), Gabriella Filomena Marangelli, Presidente Ordine degli Architetti di Rimini, Roberto Righini (Presidente Ordine degli Ingegneri di Rimini), Debora Dameri (Direttrice delle Biblioteche e Archivio Storico Comunale di Modena). Tra i relatori che si alterneranno fino alle 18 docenti ed esperti tra cui Federico Bulfone Gransinigh, Rosita Copioli, Raffaele Giannantonio, Stefano Maccarini Foscolo Canella, Livio Petriccione, Giampiero Piscaglia, Yuri Strozzieri, Lamberto Tronchin, Maria Grazia Turco, Claudio Varagnoli.