Appuntamento con gli archi del Dorig String Quartet all'interno della rassegna musicale Malatestiana

Alla 73esima Sagra Musicale Malatestiana martedì 18 ottobre (ore 21) appuntamento al Teatro Galli con i quattro archi dell’eclettico Doric String Quartet nato dalla fusione fra musicisti di formazione e provenienza diverse che hanno maturato una straordinaria intesa nell’affrontare il repertorio destinato all’ensemble per eccellenza della musica da camera.

Con un programma che spazia dal Quartetto n. 11 in fa minore, op. 95 “Serioso” di Ludwigvan Beethoven al Quartetto in mi bemolle maggiore, op 50 n. 5 di Franz Joseph Haydn per concludersi con il Quartetto in mi minore di Edward Elgar, i quattro musicisti del Doric String Quartet - Alex Redington e Yume Fujise violini, Hélène Clément alla viola e John Myerscoug violoncello – percorrono oltre due secoli attraverso una delle più nobili forme elaborate nel corso della storia della musica occidentale

Saldamente affermato come uno dei più prestigiosi quartetti della sua generazione, il Doric String Quartet, formatosi nel 1998, ha ricevuto reazioni entusiastiche dal pubblico e dalla critica di tutto il mondo. Vincitore del Concorso Internazionale di Musica da Camera di Osaka nel 2008 in Giappone e 2° premio al Premio Paolo Borciani International String Quartet Competition in Italia, il Quartetto si esibisce ora nelle principali sale da concerto di tutta Europa, tra cui Amsterdam Concertgebouw, Vienna Konzerthaus, Berlin Konzerthaus, Frankfurt Alte Oper, Hamburg Laeiszhalle e De Singel, ed è un ospite abituale della Wigmore Hall. Il Quartetto è in tournée ogni anno negli Stati Uniti e ha fatto il suo debutto alla Carnegie Hall nel 2017.

Un momento importante ha visto il Quartetto interpretare "Absolute Jest" di John Adams per quartetto d'archi e orchestra con esibizioni al Vienna Konzerthaus con John Adams alla direzione, con la Netherlands Radio Philharmonic al Concertgebouw e con la Bbc Scottish Symphony Orchestra diretta da Markus Stenz. La loro registrazione del pezzo con la Royal Scottish National Orchestra e Peter Oundjian, pubblicata su Chandos nel 2018, è stata nominata Registrazione del mese su BBC Music Magazine ed elogiata per la "sontuosa dolcezza e chiarezza laser" della sua interpretazione.