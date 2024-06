Appuntamento "bis" con le melodie della Sagra Musicale Malatestiana: protagonista il patrimonio organistico riminese

La Sagra Musicale Malatestiana propone anche per la 75° Edizione un doppio appuntamento dedicato al patrimonio organistico riminese, alimentando un percorso teso a valorizzare una tradizione musicale e culturale che è parte della storia della città.

Il primo appuntamento vedrà protagonista Luca Scandali che giovedì 13 giugno (ore 21:30) allo strumento della Chiesa di Santa Rita per una serata dal titolo Fra cielo e terra con musiche di Tielman Susato, William Byrd , Michael Praetorius, Johann Kuhnau.

Formatosi al conservatorio Rossini di Pesaro, dove attualmente è titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica, il musicista anconetano ha tenuto masterclass e corsi di perfezionamento in sedi prestigiose e si è esibito in numerosi ed importanti festival in più di venti paesi soprattutto come solista, oltre che in varie formazioni cameristiche ed orchestrali. Ha all’attivo una trentina di pubblicazioni discografiche.

Ad accompagnare Scandali nel concerto alla Chiesa di Santa Rita le percussioni del polistrumentista Mauro Occhionero.

Giovedì 27 giugno (ore 21:30) sarà invece la volta di Mauro Ferrante alla Chiesa del Suffragio con la tromba di Marco Bellini e la voce del soprano Laura Catrani. In programma musiche di Scarlatti, Buxtehude, Händel, Bach, Vivaldi.

Organista e compositore, Mauro Ferrante ha tenuto concerti d’inaugurazione del restauro d’importanti organi storici italiani e partecipato a prestigiose rassegne organistiche europee come solista, in formazioni cameristiche e in duo. Particolarmente interessato allo studio e alla tutela degli strumenti storici, ha pubblicato saggi di storia organaria che hanno interessato anche la scuola riminese. All’attività concertistica affianca quella compositiva e musicologica. Ha curato l’edizione critica della Missa Pacis di Amintore Galli, nelle versioni per coro e organo e per orchestra, e partecipato nel 2006 alla prima esecuzione moderna della versione orchestrale, realizzata dalla Sagra Malatestiana di Rimini e incisa su CD nel 2011.

Il programma:

Giovedì 13 giugno (ore 21:30)

Fra cielo e terra

Chiesa di Santa Rita - Largo Antonio Gramsci, 1

Luca Scandali - organo; Mauro Occhionero - percussioni storiche e della tradizione popolare

Giovedì 27 giugno (ore 21:30)

Ferrante, Bellini, Catrani

Chiesa del Suffragio - Piazza Luigi Ferrari, 12

Mauro Ferrante - organo; Marco Bellini - tromba; Laura Catrani – soprano

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, senza prenotazione