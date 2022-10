Un punto di incontro tra la musica, il teatro di ricerca e il cinema, alla "Sagra Musicale Malatestiana" arrivano gli Les Incas du Pérou

Con Les Incas du Pérou di Jean Philippe Rameau in scena mercoledì 12 ottobre - ore 21 - al Teatro Galli si consolida con un nuovo progetto produttivo l’esperienza maturata negli anni scorsi dalla Sagra Musicale Malatestiana per individuare un inedito punto di incontro tra la musica, il teatro di ricerca e il cinema. Ancora più originale la modalità immaginata per

quest’anno dove il gruppo teatrale Anagoor - Leone d’Argento alla Biennale di Venezia – si confronta con una drammaturgia musicale dove i temi dell’amore e della guerra si fondono con quelli dello scontro drammatico di culture diverse.



Il ballet-héroique Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau fu riconosciuto fin dal debutto a Parigi nel 1735 come un capolavoro e accolto con entusiasmo anche da Voltaire per la novità della concezione. Nato dalla collaborazione con il poeta Louis Fuzélier, Les Indes Galantes è un’opera scandita in un prologo e quattro entrées, ciascuna immaginata come episodio autonomo con cui riproporre il tema dell’amore e della guerra ambientato in scenari sempre diversi - Turchia, Perù, Persia e Nord - America - e con uno sguardo critico nei confronti delle sopraffazioni perpetrate dagli Europei sulle popolazioni del Nuovo Mondo.



“Da questo punto di vista – spiegano gli Anagoor per voce del regista Simone Derai - Les Incas du Pérou è forse l’episodio più emblematico e al tempo stesso più sorprendente per noi oggi. Fuzelier e Rameau condensano in un tempo brevissimo una così grande quantità di questioni inaspettatamente attuali, e sanno vivificare i personaggi e le tensioni che si scatenano tra di loro, e tra loro e la Storia, con virate d’umore dell’impianto musicale così rapide e sentite e lampi testuali così sconcertanti, da fare della materia drammatica di questo episodio una vera e propria tragedia storicamente consapevole. Non solo, ma ci lasciano il singolare sapore di un’opera perfetta nella sua problematicità”.



A dimostrazione della fortuna dell’opera si contano molte riprese nel corso del Settecento in Francia, spesso staccando gli episodi dalla partitura completa. È quanto accadde nel 1757 al Teatro di Corte di Parma dove andò in scena Les Incas du Pérou, prima rappresentazione italiana di un’opera di Rameau. Più che legittima la scelta drammaturgica di riproporre isolato l’episodio peruviano al centro della nuova produzione della Sagra Musicale Malatestiana che per la parte musicale potrà contare sulle voci del soprano Ekaterina Protsenko del tenore Nicholas Scott e del baritono Renato Dolcini, del Coro universitario del Collegio Ghislieri di Pavia, della Filarmonica Arturo Toscanini e della direzione di Giulio Prandi.

Ad Anagoor la sfida di dare forma ad un’opera-video che sarà accompagnata dall’esecuzione dal vivo delle musiche di Rameau. Le riprese confluiranno poi in un film reso possibile grazie alla collaborazione della casa di produzione cinematografica Kublai Film, con cui la Sagra Musicale Malatestiana da anni persegue un innovativo percorso premiato finora da importanti riconoscimenti riscossi ai Festival di Cinema d’arte internazionali.