I passi di danza della ballerina Natalia Osipova, sul palcoscenico della Sagra Musicale Malatestiana

Eccezionale l’appuntamento di danza della Sagra Musicale Malatestiana con Natalia Osipova, una vera superstar del balletto che sabato 18 novembre (ore 21:00) fa il suo debutto al Teatro Galli con lo spettacolo Force of Nature concepito come un crescendo di coreografie firmate tra gli altri da Marius Petipa, Frederick Ashton, Sidi Larbi Cherkaoui, Alexei Ratmansky, Jason Kittelberger, Bryan Arias e Mikhail Fokine.

Piu? che un banco di prova tutte le coreografie della serata saranno materia prima per esaltare le doti di versatilita? di una suprema ballerina classica sempre pronta ad aprirsi a nuovi orizzonti. Force of Nature, un programma di affascinanti coreografie di danza classica e contemporanea, con i primi ballerini del Royal Ballet, del Rambert Ballet di Londra e del Teatro Marinskij di San Pietroburgo.

“Questo programma – ha dichiarato Natalia Osipova - parla di me come ballerina e di cio? che amo della danza. Tutti pensano che io sia una danzatrice con tanta energia, ma a volte voglio mostrare un lato piu? vulnerabile, piu? fragile. Presenterò anche la mia interpretazione della Morte del Cigno. E? un pezzo cosi? speciale per una donna e una danzatrice; e? intimo e mostra esattamente ciò che senti. Non manchera? anche molto repertorio contemporaneo.”

Acclamata in tutto il mondo come una delle più grandi ballerine della sua generazione, Natalia Osipova è stata prima ballerina del Bolshoi di Mosca e nel 2013 è diventata prima ballerina del Royal Ballet di Londra. È stata molte volte nominata ‘miglior danzatrice femminile’ dell’anno dal Critics Circle National Dance Awards, dal Premio Positano per la Danza e dal Premio Benois de la Danse. Nel 2019 è stata protagonista del film documentario Force of Nature, che ha offerto uno sguardo senza precedenti sulla vita e sul lavoro di una delle più grandi artiste al mondo.