Il New Music Project Ensemble “percuote” con melodie d’Oriente la Sagra Musicale Malatestiana

Prosegue il programma di appuntamenti che la Sagra Musicale Malatestiana dedica al nuovo pubblico, accendendo l’attenzione verso i più giovani. In questa direzione va la collaborazione tra la 74esima edizione della rassegna riminese con San Marino International Music Summer Courses, realtà del panorama internazionale impegnata nella formazione musicale, che ha dato vita ad uno speciale concerto di musica contemporanea.

L’appuntamento è per martedì 1 agosto al Teatro degli Atti (ore 21:30) con il Concerto Orientale presentato dal New Music Project Ensemble, ampio set di percussioni, percussionisti e voci con la guida di Ars Ludi ensemble premiato con il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia.

Il concerto presenterà opere di John Cage (Forever and sunsmell), Lou Harrison (Song of Quetzalcoatl), Guo Wenjing (Elegy), T?ru Takemitsu Rain tree, Giacinto Scelsi (Ogloudoglou e Canti del Capricorno no.15).

Il complesso strumentale e vocale New Music Project Ensemble nasce nel contesto dei San Marino International Music Summer Courses - New Music Project, quale strumento composto da docenti e studenti per affrontare le pagine più rappresentative del repertorio del 20 e 21 secolo. Fra i grandi Maestri che hanno preso parte a questo Ensemble, citiamo Rohan De Saram, John Kenny, Roberto Fabbriciani, Rodolfo Rossi, Magnus Anderson. Oltre che con la Sagra Musicale Malatestiana, l’Ensemble ha collaborato con importanti realtà musicali quali la Borgo Sonoro, Sagge sono le Muse, Alba sul Monte in Concerto. Nell’ottobre 2020, nel contesto di “Arte Non Stop Festival" di Buenos Aires (Argentina), insieme ad altri protagonisti è stato premiato per la “Best Documentary Film Music” per l’opera Rivale di Lucia Ronchetti e la direzione di Augusto Ciavatta, prodotta dalla Sagra Malatestiana.

Le voci del Concerto Orientale sono quelle dei soprani Liga Liedskalnina e Elisa Prosperi, quest’ultima già protagonista nella 69esima Sagra Malatestiana della produzione Tierkreis di Karlheinz Stockhausen, firmata da Luca Brinchi e Daniele Spanò di Tierkreis. Alle percussioni Luca Caliciotti, Cristian Manca, Davide Sciarretta, Nathan Scibiwolk e Rodolfo Rossi, membro dell’Ensemble Ars Ludi, formazione che da oltre trent’anni propone repertorio contemporaneo per percussione attraverso un'intensa attività concertistica internazionale.



Biglietti:

Ingresso unico: 10€

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Galli e online su biglietteria.comune. rimini.it