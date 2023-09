La musica del pianista e compositore Roberto Cacciapaglia "sconfina" a teatro ed esplora l'invisibile

Una musica che fonde classica e sperimentazione elettronica, tradizione e contemporaneità, intimità profonda ed emozione della condivisione. Percuotere la mente, la rassegna della Sagra Musicale Malatestiana che da sempre ha nella contaminazione tra generi la cifra distintiva, si prepara ad ospitare un artista capace di attraversare ogni campo, rimanendo fedele alla sua ricerca dell’essenza della musica.

Domenica 17 settembre (ore 21.15) al Teatro Galli arriva il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia, da anni protagonista della scena internazionale, che fa tappa a Rimini con il suo nuovo concerto Invisible Rainbows. Un’occasione per ascoltare alcuni brani del suo ultimo omonimo album, uscito il 24 febbraio 2023 – al debutto primo posto in Italia e al terzo posto nella classifica di musica classica Apple Music del Regno Unito – e per ascoltare musiche tra le più significative della sua carriera. Un evento che nasce per essere non un momento di ascolto, ma per creare una partecipazione profonda con il pubblico, chiamato a vivere un'esperienza estremamente intima e insieme condivisa. "Condividere qualcosa di essenziale, di magico, può risvegliare, farci scoprire dimensioni insondabili, creare mondi nell'invisibile attraverso la musica. Questo è quello che ho pensato e vorrei sperimentare durante i concerti di Invisible Rainbows", racconta il maestro. “L’arcobaleno è il simbolo della trasparenza – ha spiegato in un’intervista - della purezza della luce che arriva dopo la tempesta e l’oscurità. La grande musica è quella che non ha confini, è spazio in cui si perdono i generi e rimane l’essenza pura”.

Dagli esordi come pioniere della musica cosmica al trionfo con “Tree of Life”, colonna sonora dell’Albero della Vita per Expo 2015, passando per le sperimentazioni elettroniche, la musica classica, i concept album e la collaborazione con la Royal Philharmonic Orchestra, nel cammino artistico di Cacciapaglia convivono età classica, tradizione, avanguardie, contemporaneità. La sua esplorazione ha toccato tutti i generi e tutti i campi, in una ricerca dell’essenza del suono che diviene uno sguardo profondo su sé stessi e sul mondo. Non un procedimento mentale, intellettuale, ma musica che passa dall’emozione attraverso una scrittura che si basa sull’armonia delle triadi e le ripetizioni melodiche, elementi primordiali del suono in tutte le epoche.

A condividere il palcoscenico del Galli con Roberto Cacciapaglia saranno Clarissa Marino violoncello e Gianpiero Dionigi ai campionamenti.

Ingresso unico (non numerato): 15€

Biglietteria: dal martedì al sabato: dalle 10:00 - 14:00; il martedì e il giovedì: 10:00 - 14:00 e 15:00 - 17:30