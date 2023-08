Un settembre a ritmo di musica, entra nel vivo il programma della "Sagra Musicale Malatestiana"

Prezzo non disponibile

Con il mese di settembre entra nel vivo il programma dei grandi concerti sinfonici e delle produzioni della 74esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, con un vasto calendario di appuntamenti che porteranno a Rimini alcune tra le più prestigiose formazioni e talenti del panorama internazionale. Si parte il 7 settembre con la Peace Orchestra Project diretta da Ricardo Castro e con la star del pianoforte Martha Argerich, per poi proseguire con Vasily Petrenko alla guida della Royal Philharmonic Orchestra (13 settembre) e la Baltic Sea Philharmonic diretta da Kristjan Järvi (22 settembre). Spazio poi alla musica da camera, con il Trio Waskiewicz-Lonquich-Rebaudengo (24 settembre), il Duo violino contrabbasso con Mihaela Costea e Antonio Mercurio (1 ottobre) e il quartetto d’archi della Scala (15 ottobre), concerti che rientrano nel “primo tempo” della programmazione della Sagra numero 74.

Dal 2 settembre sarà attiva la prevendita dei biglietti per gli appuntamenti che invece compongono il “secondo tempo” della stagione, altrettanto intenso e trasversale, che si svilupperà tra ottobre e dicembre. Il programma di concerti sinfonici proseguirà Festival Strings Lucerne con la prestigiosa presenza della violinista Midori (23 ottobre), Filarmonica della Scala con un concerto dedicato a Mahler diretto da Riccardo Chailly (29 ottobre), Chamber Orchestra of Europe con sir Antonio Pappano e la giovane e affermata pianista Beatrice Rana (28 novembre).

Per la musica da camera, l'eccezionale duo Mario Brunello e Giovanni Sollima capaci di oscillare fra Stravinskij, l’universo di Bach e il mondo del pop (27 ottobre) mentre torna la WunderKammer Orchestra con la prima assoluta del concerto n.0 per pianoforte e orchestra composto da Beethoven a 14 anni.(12 novembre).

Riflettori anche sulla grande danza con Natalia Osipova vera superstar del balletto internazionale che si esibirà per la prima volta al Teatro Galli con lo spettacolo Force of Nature, insieme ai primi ballerini del Royal Ballet e Rambert Ballet di Londra (18 novembre).

Il 20 ottobre debutta invece Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino, nuovo progetto produttivo della Sagra Musicale Malatestiana presentato al Teatro degli Atti. Il cartellone sarà completato da “Sul filo degli affetti: la voce di Cassandra” con la voce del mezzosoprano Arianna Lanci (4 novembre) e il giovanissimo talento Nicolò Ferdinando Cafaro vincitore del Premio Venezia 2022 (10 dicembre).

“Una edizione di grande spessore - commenta il direttore artistico della stagione musicale Giampiero Piscaglia - che entra con tutto il suo peso nella rincorsa per Rimini Capitale italiana della cultura 2026 con il suo cardine nell’accoglienza del vieni oltre, che per la Città ha radici lontane, risalenti anche alla Sagra Malatestiana delle origini, a quello che ha rappresentato ed è riuscita a fare accogliendo una parte dei riminesi, nel raccoglimento e nella contemplazione, avvolti dalla sua musica dentro lo scenario del Tempio Malatestiano, dopo anni di sofferenze, lutti, devastazioni”.

La prevendita per i concerti della seconda parte del cartellone inizierà sabato 2 settembre a partire dalle ore 10:00 al botteghino del Teatro Galli. Dal 3 settembre sarà attiva anche la prevendita on line al sito https://biglietteria. comune.rimini.it.

Aperitivo in teatro

In occasione dei concerti della stagione sinfonica (concerti del 7/13/22 settembre, 23/29 ottobre e 28 novembre) il Bar del Grifone del Teatro Galli offrirà al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. E’ necessario prenotare telefonicamente al nr. 345 255 0212 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma "Sagra Musicale Malatestiana. 74a edizione"



Concerti sinfonici :

Giovedì 7 settembre (ore 21:00)

PEACE ORCHESTRA PROJECT

Teatro Galli

direttore RICARDO CASTRO

pianoforte Federico Gad Crema

pianoforte Martha Argerich



ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA

Teatro Galli

direttore VASILY PETRENKO

violino JULIA FISCHER



BALTIC SYMPHONIC ORCHESTRA

Teatro Galli

Midnight Sun

direttore KRISTIAN JARVI



FESTIVAL STRINGS LUCERNE

Teatro Galli

primo violino concertatore DANIEL DODDS

violino Midori

Prevendita a partire dal 2 settembre



ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA

Teatro Galli

direttore RICCARDO CHAILLY

Prevendita a partire dal 2 settembre



CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE

Teatro Galli

direttore ANTONIO PAPPANO

pianoforte BEATRICE RANA

Prevendita dal 2 settembre

Danza :

Sabato 18 novembre (ore 21:00)

Teatro Galli

Force of Nature

NATALIA OSIPOVA

con i primi ballerini del Royal Ballet e Rambert Ballet di Londra

Prevendita a partire dal 2 settembre

Concerti da Camera :

Domenica 24 settembre (ore 17:00)

TRIO WASKIEWICZ-LONQUICH-REBAUDENGO

Teatro Galli

DANUSHA WASKIEWICZ: viola, TOMMASO LONQUICH: clarinetto, ANDRREA REBAUDENGO: pianoforte



DUO D’ARCHI LA TOSCANINI

Sala Ressi

MIHAELA COSTEA : violino, ANTONIO MERCURIO : contrabbasso



QUARTETTO D’ARCHI DELLA SCALA

Sala Ressi

FRANCESCO MANARA e DANIELE PASCOLETTI violino

SIMONIDE BRACONI viola e MASSIMO POLIDORI violoncello

Suite italienne

Teatro Galli

MARIO BRUNELLO : violoncello piccolo a 4 corde e violoncello grande, GIOVANNI SOLLIMA : violoncello piccolo a 5 corde e violoncello grande

Prevendita dal 2 settembre



WUNDERKAMMER ORCHESTRA

Teatro Galli

direttore CARLO TENAN

pianoforte MARCO VERGINI

Prevendita dal 2 settembre

Nuova produzione :

Venerdì 20 ottobre (ore 21:00)

PERSEO E ANDROMEDA

Teatro degli Atti

Opera in un atto di Salvatore Sciarrino

Prevendita dal 2 settembre

Musiche antiche:

4 novembre ore 21

Sul filo degli affetti: la voce di Cassandra

Teatro degli Atti

ARIANNA LANCI, mezzosoprano, ROBERTO NOFERINI, violino I, ANNA NOFERINI, violino II, GILBERTO CERANTO JR., viola, GIACOMO GRAVA, violoncello, CHIARA CATTANI, clavicembalo

Prevendita dal 2 settembre

La musica e i giovani :

Martedì 10 ottobre (ore 21:00)

La Musica dei 2000

Teatro Galli

GRANDE ORCHESTRA E CORO GIOVANILE DI RIMINI

(Scuola Dante Alighieri, Liceo Einstein, Banda Giovanile Città di Rimini, Conservatorio G. Lettimi)

direttori DAVIDE TURA e ANDREA BRUGNETTINI



NICOLO’ FERDINANDO CAFARO pianoforte

vincitore Premio Venezia 2022

Teatro Galli

in collaborazione con WunderKammer Orchestra

Prevendita dal 2 settembre

