Alla Sagra Musicale Malatestiana le sonorità del Grande Nord con la Baltic Symphonic Orchestra

Alla musica del Grande Nord è interamente dedicato il concerto della Baltic Symphonic Orchestra e dal direttore Kristjan Jarvi venerdì 22 settembre - ore 21- per il terzo appuntamento del ciclo dei concerti sinfonici della 74esima Sagra Musicale Malatestiana. Midnight Sun e? il titolo del programma che si rivela come un viaggio musicale intorno alla suite del’Uccello di fuoco di Igor Stravinskij. “L’intero concerto - spiega il direttore e compositore originario dell’Estonia - non prevede pause tra un brano e l’altro ne? intervallo. E? prevista un’esecuzione, di circa novanta minuti, in cui i brani risulteranno intrecciati tra loro ed eseguiti in un’unica organica partitura.”

Assieme a Stravinskij ecco dunque composizioni di Arvo Pa?rt Kristjan Ja?rvi, Liis Ju?rgens, Maria Mutso, Arvo Pa?rt, Jean Sibelius e Georgs Pelecis, Zuzanna Wassiewicz. La Baltic Sea Philharmonic porta l’esperienza del concerto orchestrale in una nuova dimensione. Ogni performance e? un viaggio di scoperta musicale, poiche? i musicisti eseguono l’intero programma a memoria, creando un viaggio artistico unico nel suo genere. Ogni concerto e? uno spettacolo unico di suoni, luci, coreografie, arti visive e tecnologia, e sotto l’elettrizzante bacchetta del direttore musicale e direttore d’orchestra Kristjan Ja?rvi ogni esibizione e? un’esperienza elettrizzante che sprizza di energia contagiosa. Come comunita? di musicisti provenienti da dieci paesi nordici, la Baltic Sea Philharmonic trascende i confini ed e? diventata un movimento per riunire le persone Riunendo musicisti dalla Norvegia alla Russia, la Baltic Sea Philharmonic e? nata nel 2008 al Festival di musica di Usedom. Subito acclamata per le sue esibizioni e il suo potente messaggio di unita? in una regione storicamente divisa, suono? presto in rinomati festival e nelle piu? prestigiose sale da concerto in Europa ed all’estero.

Biglietteria: Teatro Galli, piazza Cavour 22. tel 0541 793811, biglietteriateatro@comune.rimini.it. Informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it.