Una SantaPiada ricca di eventi: maxi schermo per gli Europei, disco Anni 90 e mercato ortofrutticolo

Due novità dell'ultima ora rendono il ritorno di SantaPiada, la festa dedicata alla Piadina di Santarcangelo (venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024), ancora più atteso e interessante. Torna con tante novità e con graditissime conferme la Festa che apre i grandi appuntamenti estivi di Santarcangelo di Romagna. Come sempre sarà la piadina far da padrone di questa festa; la piadina di qualità delle 14 rosticcerie, ristoranti, piadinerie di Santarcangelo, che proporranno ognuna ben 3 gusti esclusivi che vanno dal classico al gourmet, dal ricercato al dolce... tutto per far vivere agli ospiti della festa un'esperienza di gusto unica e irripetibile. Oltre alle rosticcerie storiche della città clementina, l'edizione 2024 vede il graditissimo ritorno di un'eccellenza della ristorazione di Santarcangelo, la storica Osteria La Sangiovesa. A garantire l'alta qualità della piadina proposte, anche la partecipazione del Consorzio “Piadina Romagnola IGP”, il maggior punto di riferimento per la piadina in Italia e all'estero.

Inoltre, nella Via della Piazza Ganganelli (chiusa al traffico da venerdì sera al termine della festa sabato notte) sarà presente il mercato ortofrutticolo gestito direttamente dalla Coldiretti che proporrà tutta la qualità e la bontà dei prodotti locali e di stagione.

L'animazione che farà da contorno agli squisiti sapori, sarà suddivisa in due serate: la prima, venerdì 28 giugno, avrà lo stile anni 80 e 90 della musica della storica discoteca di Santarcangelo, l'Odeon Club, con 4 postazioni Dj (una in piazza Ganganelli e 3 nei borghi) che dalle 21:00 alle 23:00 faranno divertire e ballare ragazzi di oggi, di ieri, e magari anche quelli domani; mentre sabato 29 giugno si tornerà alla tradizione pura della Romagna con le band di liscio che accompagneranno i balli e le fruste romagnole delle scuole di ballo locali... tutto quanto sotto alle splendide luminarie ispirate dai disegni di Tonino Guerra.

Per i più piccoli torna, nel pomeriggio di sabato 29 giugno, l'apprezzatissimo "Laboratorio Piadina" dove le Azdore Romagnole della Pro loco di Santarcangelo insegneranno ai piccoli ospiti come realizzare alla perfezione la tipica piadina romagnola, mentre la sera di venerdì 28, gli spettacoli dei burattini e, sabato 29, i giochi in legno di una volta intratterranno i ragazzi tra una piadina e l'altra.

Infine la novità più eclatante: grazie al gol proprio del romagnolo Mattia Zaccagni, sabato 29 giugno, alle 18, sarà possibile guardare la partita della nazionale impegnata ad Euro2024 grazie al maxischermo posto in Piazza Ganganelli; un appuntamento eccezionale e imperdibile di condivisione e di divertimento.