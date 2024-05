Torna la Sagra della porchetta, la città si trasforma in un percorso gastronomico a cielo aperto

Una domenica tra enogastronomia e cultura, a Saludecio, nel riminese, con la Sagra della Porchetta. La città si trasforma in un percorso gastronomico a cielo aperto, con un assortimento di bancarelle in cui, protagonista indiscussa, è appunto la porchetta. La festa, nata negli anni Sessanta, è dedicata ai prodotti tipici derivati dalla macellazione del maiale e in particolare alla porchetta, specialità gastronomica della Romagna e delle vicine Marche: un intero maiale viene arrostito in diretta in un forno a legna ed aromatizzato con vari "odori", primo fra tutti il finocchio selvatico. Dalle 9.30, alla Casa della spiritualità Don Masi, l'associazione ValconcaBio organizza per Slow Food Emilia Romagna, la presentazione della guida agli extra vergini di oliva 2024. Oltre alle conferenze ci sarà la premiazione dei migliori extra vergini emiliano romagnoli, spazi per mercatino e degustazioni. In calendario anche una visita alla Riserva Naturale delle Grotte di Onferno di Gemmano, patrimonio dell'umanità Unesco. Gli orari di domani sono le 10, 11, 12, 13, 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30.